Новый Fiat 500 теперь только электрический и стоит дороже Audi A4
Николай Андреев
Компания Fiat представила новое поколение модели 500. Городской хэтчбек будет выпускаться только с полностью электрической силовой установкой, а его стоимость оказалась очень высокой даже в родной Италии: за новинку просят 37 900 евро (2,8 миллиона рублей). Это больше, чем за универсал Audi A4 Avant.
Новый Fiat 500 сохранил ретровнешность предшественника из 2007 года. Вместо логотипа компании на переднем бампере новинки расположена эмблема «500», изменилась оптика, ручки дверей теперь утоплены в кузов, а среди доступных вариантов есть и открытый — со сдвижным мягким верхом.
При этом электромобиль построен на новой платформе, разработанной с нуля. Длина и ширина Fiat 500 выросли на шесть сантиметров (до 3,63 и 1,69 метра соответственно), а размер колёсной базы увеличился на два сантиметра — до 2,32 метра.
Интерьер Fiat 500 тоже полностью новый: изменилась архитектура передней панели, появились двухспицевый руль и семидюймовая цифровая приборка, а также мультимедийная система Uconnect 5 с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.
Fiat 500e оснащён 120-сильным электромотором, размещённым на передней оси, и аккумулятором ёмкостью 42 кВт·ч. От нуля до
50 км/чхэтчбек разгоняется за 3,1 секунды, до 100 км/ч— за 9 секунд ровно. Максимальная скорость составляет 150 км/ч,а запас хода без подзарядки — 320 километров. От бытовой электросети хэтчбек заряжается за 14 часов, а с использованием мощного зарядного терминала батарея заполняется на 80 процентов всего за 35 минут.
Европейские дилеры Fiat уже открыли прием заказов на новый Fiat 500. Выпускать его будут в итальянском Турине. При этом в продаже пока останется и нынешний Fiat 500 с ДВС, который собирают в Польше, — в Италии он стоит минимум 15 150 евро (1,1 миллиона рублей), а в России — 1,02 миллиона рублей.