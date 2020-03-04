Новый Fiat 500 теперь только электрический и стоит дороже Audi A4

Новый Fiat 500 сохранил ретровнешность предшествен­ника из 2007 года. Вместо логотипа компании на переднем бампере новинки располо­жена эмблема «500», изменилась оптика, ручки дверей теперь утоплены в кузов, а среди доступных вариантов есть и открытый — со сдвижным мягким верхом.

При этом электромобиль построен на новой платформе, разработан­ной с нуля. Длина и ширина Fiat 500 выросли на шесть сантиметров (до 3,63 и 1,69 метра соответ­ственно), а размер колёсной базы увеличился на два сантиметра — до 2,32 метра.

Интерьер Fiat 500 тоже полностью новый: изменилась архитектура передней панели, появились двухспицевый руль и семи­дюймовая цифровая приборка, а также мульти­медийная система Uconnect 5 с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.