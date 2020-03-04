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Новый Fiat 500 теперь только электрический и стоит дороже Audi A4

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Николай Андреев

Компания Fiat представила новое поколение модели 500. Городской хэтчбек будет выпус­каться только с полностью электри­ческой силовой установкой, а его стоимость оказалась очень высокой даже в родной Италии: за новинку просят 37 900 евро (2,8 миллиона рублей). Это больше, чем за универсал Audi A4 Avant.

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  • Новый Fiat 500 сохранил ретровнешность предшествен­ника из 2007 года. Вместо логотипа компании на переднем бампере новинки располо­жена эмблема «500», изменилась оптика, ручки дверей теперь утоплены в кузов, а среди доступных вариантов есть и открытый — со сдвижным мягким верхом.

  • При этом электромобиль построен на новой платформе, разработан­ной с нуля. Длина и ширина Fiat 500 выросли на шесть сантиметров (до 3,63 и 1,69 метра соответ­ственно), а размер колёсной базы увеличился на два сантиметра — до 2,32 метра.

  • Интерьер Fiat 500 тоже полностью новый: изменилась архитектура передней панели, появились двухспицевый руль и семи­дюймовая цифровая приборка, а также мульти­медийная система Uconnect 5 с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

  • Fiat 500e оснащён 120-сильным электромотором, размещённым на передней оси, и аккуму­лятором ёмкостью 42 кВт·ч. От нуля до 50 км/ч хэтчбек разгоняется за 3,1 секунды, до 100 км/ч — за 9 секунд ровно. Максимальная скорость составляет 150 км/ч, а запас хода без подзарядки — 320 километров. От бытовой электросети хэтчбек заряжается за 14 часов, а с использо­ванием мощного зарядного терминала батарея заполняется на 80 процентов всего за 35 минут.

Европейские дилеры Fiat уже открыли прием заказов на новый Fiat 500. Выпускать его будут в итальянском Турине. При этом в продаже пока останется и нынешний Fiat 500 с ДВС, который собирают в Польше, — в Италии он стоит минимум 15 150 евро (1,1 миллиона рублей), а в России — 1,02 миллиона рублей.

Готовы отдать за Fiat 500 почти три миллиона рублей?

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