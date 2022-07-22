Кросс-купе Fiat, похожее на BMW X6: первое изображение

Увеличенная отдача двигателей поможет компании в позиционировании новинки: она должна считаться более престижной и дорогой альтернативой Fiat Pulse. Кроме того, кросс-купе получит доступ к опциям, которых нет у обычного кроссовера. Производство новинки для рынка Латинской Америки должно стартовать в октябре.

Ещё одной моделью на базе того же Pulse должен стать первый вседорожник «придворного» ателье Abarth. В Бразилии продавать горячий кроссовер планируется под брендом ателье, а не как представителя модельной линейки Fiat. Возможно, кросс-купе и эта модель разделят моторную гамму.