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Кросс-купе Fiat, похожее на BMW X6: первое изображение

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Дмитрий Елизаров

Компания Fiat опубликовала первое изображение нового кросс-купе в стиле BMW X6, которое станет второй вседорожной моделью компании для бразильского рынка после Pulse. По данным местной редакции Motor1, кросс-купе вероятнее всего будет сопоставимо с Pulse по габаритам, но получит более мощные двигатели.

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  • При ожидаемой длине 4,4 метра безымянный пока новый кроссовер от Fiat окажется сопоставим по размерам с Kia Seltos. Однако от традиционных вседорожников новинку будет отличать динамичный силуэт с развитыми колёсными арками и интегрированным спойлером сзади. Прочие детали внешности пока не раскрыты.
  • Если для Pulse компания Fiat предлагает двигатели мощностью до 120 л.с., кросс-купе должно получить более мощные агрегаты. Базовым станет турбомотор объёмом 1,0 литра, развивающий 130 л.с., дорогие модификации получат 185-сильный двигатель на 1,3-литра. Трансмиссии — вариатор либо шестидиапазонный «автомат».
  • Увеличенная отдача двигателей поможет компании в позиционировании новинки: она должна считаться более престижной и дорогой альтернативой Fiat Pulse. Кроме того, кросс-купе получит доступ к опциям, которых нет у обычного кроссовера. Производство новинки для рынка Латинской Америки должно стартовать в октябре.

Ещё одной моделью на базе того же Pulse должен стать первый вседорожник «придворного» ателье Abarth. В Бразилии продавать горячий кроссовер планируется под брендом ателье, а не как представителя модельной линейки Fiat. Возможно, кросс-купе и эта модель разделят моторную гамму.

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