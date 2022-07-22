Кросс-купе Fiat, похожее на BMW X6: первое изображение

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100-летний шестиколёсный Fiat из ада: фотопост
Конкурент BMW M3 от Lexus стал ещё мощнее
Дмитрий Елизаров
Компания Fiat опубликовала первое изображение нового кросс-купе в стиле BMW X6, которое станет второй вседорожной моделью компании для бразильского рынка после Pulse. По данным местной редакции Motor1, кросс-купе вероятнее всего будет сопоставимо с Pulse по габаритам, но получит более мощные двигатели.
Ещё одной моделью на базе того же Pulse должен стать первый вседорожник «придворного» ателье Abarth. В Бразилии продавать горячий кроссовер планируется под брендом ателье, а не как представителя модельной линейки Fiat. Возможно, кросс-купе и эта модель разделят моторную гамму.