Японские автомобили подорожают с нового года

Fiat возродит некрасивую модель Multipla
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Fiat планирует на фоне успеха семейства 500 вернуть в модельную линейку ещё несколько знаковых названий из прошлого — в первую очередь индекс 600 и слово Multipla. Так в период с 1998 по 2010 год назывался компактвэн с необычным дизайном, за который модель регулярно включали в списки «самых уродливых машин мира». По данным Passione Auto Italiane, Fiat Multipla возродится как электрический кроссовер к середине нынешнего десятилетия.

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  • Источники издания подчёркивают, что название Multipla пока считается рабочим, но существует высокая вероятность, что оно закрепится как постоянное. Базироваться кроссовер будет на недорогой платформе CMP, а по размерам слегка превзойдёт стандарты сегмента B.
  • При этом уже в следующем году Fiat может вернуть в линейку индекс 600. Им планируется маркировать более компактный кроссовер длиной около 4 метров, который ориентируют на европейский рынок. Fiat 600 укомплектуют как традиционными ДВС, так и гибридными и электрическими силовыми установками. Ожидается, что премьера нового Fiat 600 состоится весной следующего года, а в продаже он появится в сентябре.
  • С 2027 года все новинки итальянской марки будут иметь только электрический привод.

Ещё одно историческое имя Fiat, о возрождении которого уже сообщалось — это Topolino. Так назовут ультракомпактный электромобиль, который станет техническим близнецом ранее представленных Citroen Ami и Opel Rocks-e.

А вам нравится Fiat Multipla?

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