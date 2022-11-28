Fiat возродит некрасивую модель Multipla

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Самую уродливую машину в мире раздавили танком
Японские автомобили подорожают с нового года
Дмитрий Елизаров
Компания Fiat планирует на фоне успеха семейства 500 вернуть в модельную линейку ещё несколько знаковых названий из прошлого — в первую очередь индекс 600 и слово Multipla. Так в период с 1998 по 2010 год назывался компактвэн с необычным дизайном, за который модель регулярно включали в списки «самых уродливых машин мира». По данным Passione Auto Italiane, Fiat Multipla возродится как электрический кроссовер к середине нынешнего десятилетия.
Ещё одно историческое имя Fiat, о возрождении которого уже сообщалось — это Topolino. Так назовут ультракомпактный электромобиль, который станет техническим близнецом ранее представленных Citroen Ami и Opel Rocks-e.