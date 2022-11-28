Fiat возродит некрасивую модель Multipla

При этом уже в следующем году Fiat может вернуть в линейку индекс 600.

Им планируется маркировать более компактный кроссовер длиной около 4 метров, который ориентируют на европейский рынок. Fiat 600 укомплектуют как традиционными ДВС, так и гибридными и электрическими силовыми установками. Ожидается, что премьера нового Fiat 600 состоится весной следующего года, а в продаже он появится в сентябре.