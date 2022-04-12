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Fiat возродит микрокар Topolino в виде клона Citroen Ami

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Кирилл Малышев

В следующем году после почти 70-летнего перерыва у марки Fiat снова появится модель Topolino. Только она станет не самостоятельной разработкой итальянцев, а перелицованным микрокаром Citroen Ami, пишет портал Motor1.

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Fiat 500 A Topolino (1936)

  • Машину уже показали дилерам, однако её изображения пока не публиковались. Скорее всего, дело ограничится заменой эмблем, шильдиков, колесных дисков и вариантов отделки салона. Собирать Fiat Topolino будут на заводе в Марокко.
  • Citroen Ami вышел в начале 2020 года. По документам это квадрицикл, поэтому в разных странах Европы им можно управлять с 1416 лет. Помимо интересного «кубического» дизайна машина привлекает асимметричными, открывающимися в разные стороны боковыми дверями.
  • Автомобильчику длиной 2,4 метра достаточно для разворота круга диаметром 7,2 метра. Оба параметра даже меньше, чем у Smart Fortwo. Мотор мощностью всего 8 л.с. разгоняет двухдверку до 45 км/ч. На аккумуляторе ёмкостью 5,5 кВт·ч она проезжает до 75 километров.

У Citroen Ami уже есть клон под названием Opel Rocks-e (Opel входит в альянс Stellantis вместе с PSA). Кроме того, обе модели доступны в пассажирском и коммерческом исполнениях. У последнего вместо пассажирского сиденья устанавливается бокс для перевозки грузов. Максимальная вместимость достигает 400 литров.

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