Fiat возродит микрокар Topolino в виде клона Citroen Ami

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Кирилл Малышев
В следующем году после почти 70-летнего перерыва у марки Fiat снова появится модель Topolino. Только она станет не самостоятельной разработкой итальянцев, а перелицованным микрокаром Citroen Ami, пишет портал Motor1.
У Citroen Ami уже есть клон под названием Opel Rocks-e (Opel входит в альянс Stellantis вместе с PSA). Кроме того, обе модели доступны в пассажирском и коммерческом исполнениях. У последнего вместо пассажирского сиденья устанавливается бокс для перевозки грузов. Максимальная вместимость достигает 400 литров.