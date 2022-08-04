Fiat показал купеобразный кроссовер Fastback
Дмитрий Елизаров
Компания Fiat опубликовала полноценные изображения нового компактного вседорожника под названием Fastback. Он разработан силами бразильского подразделения, предназначен для латиноамериканского рынка и получит местную платформу. По мнению издания Autoevolution, последнее лишает новинку шанса появиться на европейском рынке.
- Судя по фото, Fiat Fastback получит «мускулистый» дизайн с развитыми выштамповками, защитный пластиковый обвес для внедорожного имиджа и необычно массивные задние стойки кузова, наклонённые для придания силуэту динамичности. Кроме того, как минимум в некоторых вариантах исполнения Fiat Fastback обзаведётся контрастной крышей.
- Бразильское издание Motor1 утверждает, что наполнение радиаторной решётки кросс-купе будет эксклюзивным для этой модели.
- Базируется Fastback на платформе ещё одного местного вседорожника — Fiat Pulse, но должен стать более крупным (4,3 – 4,5 метра в длину) и, соответственно, получить более вместительный багажник за счёт увеличенного заднего свеса. Моторную гамму для кросс-купе составят из турбомоторов объёмом 1,0 и 1,3 литра с отдачей 130 и 185 л.с. соответственно. Более мощная версия может выйти на рынок под суббрендом Abarth — у Fiat Pulse такая модификация уже есть.
- Ожидается, что Fastback будет позиционироваться как одна из самых дорогих моделей Fiat для местного рынка и поэтому получит расширенный список оборудования, включая набор водительских ассистентов и медиасистему с 10,1-дюймовым экраном. Премьера новинки намечена на октябрь.
Ранее собственное недорогое кросс-купе для Бразилии представила компания Volkswagen — назвали его Nivus. Позже под именем Taigo эта же модель появилась и на европейском рынке. Вероятнее всего, Fiat Fastback глобальной моделью по этому рецепту не станет: Nivus/Taigo базируется на платформе Polo, унифицированной как для Латинской Америки, так и для Европы, а в основе кросс-купе Fiat лежит архитектура, которая в странах Европы компанией не применяется.