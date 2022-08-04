Fiat показал купеобразный кроссовер Fastback

Базируется Fastback на платформе ещё одного местного вседорожника

— Fiat Pulse, но должен стать более крупным

(4,3 – 4,5 метра в длину)

и, соответственно

, получить более вместительный багажник за счёт увеличенного заднего свеса. Моторную гамму для кросс-купе составят из турбомоторов объёмом 1,0 и 1,3 литра с отдачей 130 и 185 л.с. соответственно.

Более мощная версия может выйти на рынок под суббрендом Abarth

— у

Fiat Pulse такая модификация уже есть.