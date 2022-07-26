Fiat обновил латиноамериканские модели Argo и Cronos

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Кирилл Малышев
Хэтчбек Fiat Argo, псевдокроссовер Argo Trekking и седан Cronos прошли лёгкий рестайлинг и сокращение моторной гаммы. Все три модели продаются в странах Латинской Америки и разработаны специально для этого региона.
Южноамериканским покупателям доступна ещё одна модель на платформе Argo/Cronos — кроссовер Pulse, дебютировавший в прошлом году. Он мощнее, богаче оснащён и, как следствие, несколько дороже. Однако его выход не похоронил упрощённый псевдокроссовер Argo Trekking.