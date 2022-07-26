Fiat обновил латиноамериканские модели Argo и Cronos

Седану заменили только решётку радиатора, добавив ей вторую хромированную полосу. У пятидверок этот элемент тоже изменился, но рисунок его принципиально другой. Вдобавок для Argo расщедрились на новый передний бампер. Как принято при рестайлинге, обновилась палитра для кузова и узоры литых дисков.