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Fiat обновил латиноамериканские модели Argo и Cronos

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Кирилл Малышев

Хэтчбек Fiat Argo, псевдокроссовер Argo Trekking и седан Cronos прошли лёгкий рестайлинг и сокращение моторной гаммы. Все три модели продаются в странах Латинской Америки и разработаны специально для этого региона.

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  • Седану заменили только решётку радиатора, добавив ей вторую хромированную полосу. У пятидверок этот элемент тоже изменился, но рисунок его принципиально другой. Вдобавок для Argo расщедрились на новый передний бампер. Как принято при рестайлинге, обновилась палитра для кузова и узоры литых дисков.
  • В салоне изменений ещё меньше. Автомобилям достался лишь новый руль с более компактной ступицей. Приборная панель оформлена в соответствии с бюджетным статусом машин: цифровой приборки нет, центральный медиадисплей небольшой по диагонали.
  • Для каждой модели доступно по одному двигателю. Хэтчбеку Argo положен литровый агрегат с отдачей 77 л.с. На кросс-версию и седан ставят мотор 1.3 мощностью 99 л.с. И только для седана есть альтернатива 5-ступенчатой «механике» в виде вариатора Aisin. Ограниченность предложения производитель объясняет дефицитом микрочипов.
  • В переводе на наши машины стоят в Бразилии и Аргентине от 800–900 тысяч рублей.

Южноамериканским покупателям доступна ещё одна модель на платформе Argo/Cronos — кроссовер Pulse, дебютировавший в прошлом году. Он мощнее, богаче оснащён и, как следствие, несколько дороже. Однако его выход не похоронил упрощённый псевдокроссовер Argo Trekking.

Сгодились бы такие Фиаты в России?

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