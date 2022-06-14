Fiat научил электрокары заряжаться от дороги во время движения

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Дмитрий Елизаров
Компания Fiat в составе концерна Stellantis тестирует новую технологию снабжения электрокаров энергией прямо на ходу. Она названа Dynamic Wireless Power Transfer и базируется на традиционном способе беспроводной зарядки аккумуляторов. Однако инженеры подошли к реализации такой методики передачи энергии с необычной стороны.
О намерении расширить сеть зарядных станций для электрокаров за счёт беспроводных устройств ранее сообщала компания Volvo, но их планируется сделать стационарными. Заряжать же аккумуляторы прямо на ходу предлагает израильский стартап ElectReon: испытания разработок этой компании также ведутся в Европе.