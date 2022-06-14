Fiat научил электрокары заряжаться от дороги во время движения

Испытания на Arena del Futuro при помощи доработанного электрокара Fiat 500 EV показали, что он способен двигаться по дороге, оборудованной энергопередатчиками, с традиционными для шоссе скоростями. При этом запас уже имеющейся энергии не расходуется. Позже к компактному электромобилю Fiat присоединится более крупная модель Maserati: в испытаниях технологии примет участие

батарейный кроссовер

Maserati

Grecale Folgore, продажи которого должны стартовать весной следующего года.