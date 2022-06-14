Один из трёх роскошнейших Citroen DS выставят на продажу

Fiat научил электрокары заряжаться от дороги во время движения

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Fiat в составе концерна Stellantis тестирует новую технологию снабжения электрокаров энергией прямо на ходу. Она названа Dynamic Wireless Power Transfer и базируется на традиционном способе беспроводной зарядки аккумуляторов. Однако инженеры подошли к реализации такой методики передачи энергии с необычной стороны.

Читайте нас в Дзене!
1/2
  • Уже использующиеся сейчас системы беспроводной зарядки передают электричество батареям электромобиля. Уже проводятся опыты по подзарядке батарей с помощью таких же систем во время движения. Однако в Fiat решили обойти конструктивные ограничения, связанные со способностью аккумуляторов принимать энергию.
  • Проложенные под покрытием опытной трассы Arena del Futuro в Италии энергопередатчики снабжают постоянным током непосредственно двигатель электрокара, минуя его аккумуляторы. Это позволяет сделать энергосистему электрокара проще и легче. Кроме того, подобные участки дорожного покрытия позволяют сэкономить уже имеющийся в бортовой батарее заряд.
  • Испытания на Arena del Futuro при помощи доработанного электрокара Fiat 500 EV показали, что он способен двигаться по дороге, оборудованной энергопередатчиками, с традиционными для шоссе скоростями. При этом запас уже имеющейся энергии не расходуется. Позже к компактному электромобилю Fiat присоединится более крупная модель Maserati: в испытаниях технологии примет участие батарейный кроссовер Maserati Grecale Folgore, продажи которого должны стартовать весной следующего года.
  • О перспективах масштабного применения технологии в реальной жизни пока ничего не сообщается.

О намерении расширить сеть зарядных станций для электрокаров за счёт беспроводных устройств ранее сообщала компания Volvo, но их планируется сделать стационарными. Заряжать же аккумуляторы прямо на ходу предлагает израильский стартап ElectReon: испытания разработок этой компании также ведутся в Европе.

Как считаете, это выход?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение