Какой электрокар Fiat готовят для США: первое изображение

Компания Fiat опубликовала тизерное изображение электромобиля, который представит на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября. По фото можно понять, что речь идёт о Fiat 500e актуального поколения: в исполнении для рынка Европы хэтч дебютировал ещё в 2020 году. Издание Motor1 уточняет, что в США эта модель не продаётся с 2019 года и для местного рынка Fiat может внести в конструкцию электрокара дополнительные изменения.