Какой электрокар Fiat готовят для США: первое изображение

Материал по теме
На продажу выставили очень редкий пляжный Fiat 500
В России отозвали на ремонт кроссоверы Bentley Bentayga
Дмитрий Елизаров
Компания Fiat опубликовала тизерное изображение электромобиля, который представит на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября. По фото можно понять, что речь идёт о Fiat 500e актуального поколения: в исполнении для рынка Европы хэтч дебютировал ещё в 2020 году. Издание Motor1 уточняет, что в США эта модель не продаётся с 2019 года и для местного рынка Fiat может внести в конструкцию электрокара дополнительные изменения.
Собственную версию электромобиля уже анонсировала и фирма Abarth. В её исполнении Fiat 500e получит более агрессивную внешность и, возможно, более мощный двигатель. Премьера доработанного электрокара состоится позже — 22 ноября.