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Какой электрокар Fiat готовят для США: первое изображение
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Fiat опубликовала тизерное изображение электромобиля, который представит на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября. По фото можно понять, что речь идёт о Fiat 500e актуального поколения: в исполнении для рынка Европы хэтч дебютировал ещё в 2020 году. Издание Motor1 уточняет, что в США эта модель не продаётся с 2019 года и для местного рынка Fiat может внести в конструкцию электрокара дополнительные изменения.

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  • В Европе хэтчбек комплектуется только одним 120-сильным электромотором на передней оси, за счёт которого способен ускориться до 100 км/ч за 9 секунд. Для 500e компания Fiat предлагает два варианта аккумуляторов на 24 или 42 кВт⋅ч, с которыми трёхдверка может проехать 185 или 320 километров соответственно.
  • Помимо прочего в странах Европы Fiat продаёт необычную модификацию 500e с необычной компоновкой дверей: с пассажирской стороны хэтчбеку добавили открывающуюся против хода движения небольшую створку. Издание предполагает, что, если Fiat не будет вносить в конструкцию электрокара дополнительные изменения, на рынок США он выйдет в традиционном кузове и только с самой большой батареей.

Собственную версию электромобиля уже анонсировала и фирма Abarth. В её исполнении Fiat 500e получит более агрессивную внешность и, возможно, более мощный двигатель. Премьера доработанного электрокара состоится позже — 22 ноября.

А вам нравится Fiat 500?

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