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Fiat 500 превратили в странный «трицикл». Но не ради забавы — это для юных водителей

Новости

Михаил Кондратьев

На Reddit набрал популярность пост о необычном «трёхколёсном» Fiat 500, который сфотографировали на немецком автобане. В ходе обсуждения машины в комментариях выяснилось, что сделана она не ради забавы — подобные автомобили предлагают в Германии для юных водителей.

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  • Дело в том, что после такой трансформации транспортное средство классифи­цируется как трицикл, несмотря на то что колеса всё же четыре. И им разрешено управлять с 16 лет, тогда как за рулём автомобиля можно находиться только с 17 лет, причём в присутствии более опытного водителя. Ездить само­стоятельно разрешается с 18 лет.
  • «Трициклы» из автомобилей делает компания Ellenator. Стоимость работ составляет почти семь тысяч евро (610 тысяч рублей), а к превращению принимаются в том числе хэтчбеки VW Polo, Seat Ibiza и Skoda Fabia. Им пере­делывают заднюю ось, куда устанавли­вают пару 14-дюймовых колёс, а бывшие колёсные арки закрывают металлом.
  • Кроме того, в компании перенастраивают блок управления двигателем, ограничивая мощность на 20 силах. Позже «трицикл» можно транс­формировать обратно — когда водитель повзрослеет.

В 2020 году марка Citroen представила компактный электрокар, на котором в Европе можно ездить без прав. Он классифи­цируется как квадрицикл и развивает до 70 км﻿/﻿ч. Им можно управлять с 16 лет, а во Франции — даже с 14 лет.

Садились за руль до того, как учились на права?

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