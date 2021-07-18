Fiat 500 превратили в странный «трицикл». Но не ради забавы — это для юных водителей

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Михаил Кондратьев
На Reddit набрал популярность пост о необычном «трёхколёсном» Fiat 500, который сфотографировали на немецком автобане. В ходе обсуждения машины в комментариях выяснилось, что сделана она не ради забавы — подобные автомобили предлагают в Германии для юных водителей.
В 2020 году марка Citroen представила компактный электрокар, на котором в Европе можно ездить без прав. Он классифицируется как квадрицикл и развивает до 70 км/ч. Им можно управлять с 16 лет, а во Франции — даже с 14 лет.