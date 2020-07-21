Хуже не придумаешь: дорогущий Ferrari F40, который разбили за день до продажи
Артем Шахнович
Владелец уникального и ультрадорогого суперкара Ferrari F40 из
Хозяин планировал продавать свой суперкар, но всё-таки решил прокатиться напоследок. Выезд, ставший для автомобиля фатальным, оказался первым за последние пять лет.
Предположительно, установленные на Ferrari шины были в плохом состоянии, и это обстоятельство сыграло ключевую роль в аварии. Удар об деревья был сильным — на фотографиях видно, что пострадал практически весь кузов.
F40, за который можно было выручить порядка двух миллионов долларов (144 миллиона рублей), не был застрахован. Удастся ли восстановить суперкар — неизвестно.
THIS JUST HAPPENED IN NERANG, QLD#Ferrari pic.twitter.com/UavOjMpm58— TUPPERWAVE (@TUPPERWAVEMUSIC) July 17, 2020
F40 — одна из самых знаменитых моделей Ferrari. Двигатель V8 объёмом 2,9 литра с двумя турбонагнетателями (478 л.с. и 577 Нм) позволяет разгоняться до
100 км/чза 4,1 секунды, максимальная скорость — 324 км/ч.С 1987 по 1992 год было выпущено 1315 экземпляров.