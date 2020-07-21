Хуже не придумаешь: дорогущий Ferrari F40, который разбили за день до продажи

Хозяин планировал продавать свой суперкар, но всё-таки решил прокатиться напоследок. Выезд, ставший для авто­мобиля фатальным, оказался первым за последние пять лет.

Предположительно, установ­ленные на Ferrari шины были в плохом состоянии, и это обстоятель­ство сыграло ключевую роль в аварии. Удар об деревья был сильным — на фото­графиях видно, что пострадал практически весь кузов.