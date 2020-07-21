Новая «Нива» поступила в продажу

Хуже не придумаешь: дорогущий Ferrari F40, который разбили за день до продажи

Новости

Артем Шахнович

Владелец уникального и ультрадорогого суперкара Ferrari F40 из 1980-х разбил его за день до продажи. Об инциденте, произо­шедшем в Австралии, сообщает Motor Trend.

  • Хозяин планировал продавать свой суперкар, но всё-таки решил прокатиться напоследок. Выезд, ставший для авто­мобиля фатальным, оказался первым за последние пять лет.

  • Предположительно, установ­ленные на Ferrari шины были в плохом состоянии, и это обстоятель­ство сыграло ключевую роль в аварии. Удар об деревья был сильным — на фото­графиях видно, что пострадал практически весь кузов.

  • F40, за который можно было выручить порядка двух миллионов долларов (144 миллиона рублей), не был застрахо­ван. Удастся ли восста­новить суперкар — неизвестно.

  • F40 — одна из самых знаменитых моделей Ferrari. Двигатель V8 объёмом 2,9 литра с двумя турбо­нагнета­телями (478 л.с. и 577 Нм) позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды, максимальная скорость — 324 км/ч. С 1987 по 1992 год было выпущено 1315 экзем­пляров.

А вы ездите на машине после того, как решите выставить её на продажу?

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