Вышел новый трейлер «Форсажа 9»: там показали сумасшедшее ускорение реактивного Pontiaс
Кирилл Малышев
Голливуд продолжает подогревать интерес к экшену «Форсаж 9». На YouTube-канале The Fast Saga появился очередной трейлер фильма: в отличие от прошлых роликов, этот сконцентрирован не на самой картине, а на ситуации в киноиндустрии.
Больше четверти экранного времени ролика посвящены растянутому призыву посмотреть «Форсаж 9» именно на большом экране. Кинотеатры пандемия поставила на грань вымирания, и даже в странах, где большая часть ограничений снята, зрители неохотно возвращаются в залы. Вин Дизель агитирует насладиться зрелищем в ауре старого доброго кино в полной темноте.
Но и о машинах не забыли. Так, в кадр попадает сумасшедшее ускорение старенького Понтиака Фиеро, к которому соратники Доминика прикрутили реактивный двигатель. Сюжет экшена обещает быть захватывающим: восстаёт из мёртвых якобы погибший в третьей части Хан, объявляется неизвестный прежде, родной брат героя Вина Дизеля.
В мировой прокат «Форсаж 9» выйдет 25 июня. В российских кинотеатрах показы стартуют на месяц раньше — с 20 мая.
Создатели девятого фильма обещают ещё более крутые трюки и роскошные машины. Действие фильма происходит буквально по всему миру — от Лондона, Токио и Центральной Америки до Азербайджана и Тбилиси. В предыдущем трейлере можно увидеть фуру-бронепоезд и большое количество суперкаров.