Вышел новый трейлер «Форсажа 9»: там показали сумасшедшее ускорение реактивного Pontiaс

Больше четверти экранного времени ролика посвящены растянутому призыву посмотреть «Форсаж 9» именно на большом экране. Кино­театры пандемия поставила на грань вымирания, и даже в странах, где большая часть ограни­чений снята, зрители неохотно возвраща­ются в залы. Вин Дизель агитирует насладиться зрелищем в ауре старого доброго кино в полной темноте.

Но и о машинах не забыли. Так, в кадр попадает сумасшедшее ускоре­ние старенького Понтиака Фиеро, к которому соратники Доминика прикрутили реактивный двигатель. Сюжет экшена обещает быть захваты­вающим: восстаёт из мёртвых якобы погибший в третьей части Хан, объявля­ется неизвестный прежде, родной брат героя Вина Дизеля.

В мировой прокат «Форсаж 9» выйдет 25 июня. В российских кино­театрах показы стартуют на месяц раньше — с 20 мая.