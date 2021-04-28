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Вышел новый трейлер «Форсажа 9»: там показали сумасшедшее ускорение реактивного Pontiaс

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Кирилл Малышев

Голливуд продолжает подогревать интерес к экшену «Форсаж 9». На YouTube-канале The Fast Saga появился очередной трейлер фильма: в отличие от прошлых роликов, этот сконцен­трирован не на самой картине, а на ситуации в киноиндустрии.

  • Больше четверти экранного времени ролика посвящены растянутому призыву посмотреть «Форсаж 9» именно на большом экране. Кино­театры пандемия поставила на грань вымирания, и даже в странах, где большая часть ограни­чений снята, зрители неохотно возвраща­ются в залы. Вин Дизель агитирует насладиться зрелищем в ауре старого доброго кино в полной темноте.

  • Но и о машинах не забыли. Так, в кадр попадает сумасшедшее ускоре­ние старенького Понтиака Фиеро, к которому соратники Доминика прикрутили реактивный двигатель. Сюжет экшена обещает быть захваты­вающим: восстаёт из мёртвых якобы погибший в третьей части Хан, объявля­ется неизвестный прежде, родной брат героя Вина Дизеля.

  • В мировой прокат «Форсаж 9» выйдет 25 июня. В российских кино­театрах показы стартуют на месяц раньше — с 20 мая.

  • Создатели девятого фильма обещают ещё более крутые трюки и роскошные машины. Действие фильма происходит буквально по всему миру — от Лондона, Токио и Центральной Америки до Азер­байджана и Тбилиси. В преды­дущем трейлере можно увидеть фуру-бронепоезд и большое количество суперкаров.

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