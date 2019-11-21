Этот кроссовер готов к производству, и у него страшное количество мониторов

Самый большой 27-дюймовый (!) экран предназначен для задних седоков – он выдвигается из крыши. Им можно управлять с помощью сенсорного дисплея, размещённого на центральном подлокотнике сзади. Климат-контроль настраива­ется на мониторах, установленных в каждой двери. Для водителя предусмотрена 11,6-дюймовая цифровая приборная панель, «самый большой в индустрии» проекци­онный экран и электронное зеркало заднего вида диагональю 10,1 дюйма. На центральной консоли установлен 15,4-дюймовый экран мультимедийки с искус­ственным интеллектом, а у переднего пассажира перед глазами есть ещё один персональный монитор.

Электромобиль постоянно поддерживает связь с интернетом благодаря трём высокоскоростным модемам. Все четыре сиденья имеют подогрев, охлаждение, массаж и регулировки в 18 направ­лениях, включая четыре для поясничного подпора. Спинки двух задних кресел умеют наклоняться на 60 градусов.

5,2-метровый Faraday Future FF 91 оснащён четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1065 л.с., которые питаются от батареи на 130 кВт·ч. Расчётный запас хода составляет 608 кило­метров, а с нуля до 60 миль в час (96 км/ч) кроссовер должен разгоняться за 2,39 секунды. Также предусмотрен продвинутый автопилот с лидаром, 10 камерами, 12 ультра­звуковыми датчиками и 13 радарами.

Faraday Future FF 91 представили в январе 2017 года. Старт серийного выпуска модели был запланирован на 2018 год, однако из-за финансовых проблем главного акционера Цзя Юэтина начались проблемы. В итоге руководство компании сменило производ­ственную площадку в Неваде на более скромную в Калифорнии, а плановую мощность снизили со 150 тысяч машин в год до 10 тысяч. Точный срок начала выпуска FF 91 сейчас не называется. Стоимость кроссовера составит около 200 000 долларов (12,75 миллиона рублей).