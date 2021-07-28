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Фейл при погрузке Мерседеса на автовоз привёл к двум разбитым машинам

Новости

Кирилл Малышев

Неожиданным фейлом закончилась заурядная процедура погрузки машины на автовоз в США. На Reddit опубликована видеозапись этого эпизода, закончившегося двумя повреждёнными машинами.

  • Водитель загоняет на трейлер купе Mercedes-Benz CL. Двухдверка уже почти заехала на прицеп, однако в этот момент из-под её задних колёс обвали­вается трап. Очевидно, он был плохо зафиксирован или не подходил к этому трейлеру. Потому что при правильном положении такого не случается.
  • Задние колёса машины всё-таки зацепились за край прицепа. И чтобы Mercedes-Benz не соскользнул назад, упав на днище, водитель сильно нажал на газ. Но не рассчитал ускорение и врезался в уже стоявший на автовозе Dodge Challenger.
  • Сразу после этого видеоролик заканчива­ется. Поэтому понять, какие повреждения получили машины, невозможно. Хотя невысокая скорость «Мерседеса» намекает на то, что обе могли отделаться только треснувшими бамперами.

Ранее на YouTube-канале ViralHog появилось другое курьёзное видео, записанное в бразильском Сан-Паулу. Водители двух автомобилей — Chevrolet Onyx и Honda Civic — одно­временно начали синхронно разворачи­ваться задним ходом с разных сторон улицы. Закончился этот «авто­мобильный балет» аварией.

А вы бы как поступили?

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