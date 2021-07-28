Фейл при погрузке Мерседеса на автовоз привёл к двум разбитым машинам

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Музыканты сняли клип на бортовые камеры разных Tesla — владельцы Tesla об этом не знали
Кирилл Малышев
Неожиданным фейлом закончилась заурядная процедура погрузки машины на автовоз в США. На Reddit опубликована видеозапись этого эпизода, закончившегося двумя повреждёнными машинами.
Ранее на YouTube-канале ViralHog появилось другое курьёзное видео, записанное в бразильском Сан-Паулу. Водители двух автомобилей — Chevrolet Onyx и Honda Civic — одновременно начали синхронно разворачиваться задним ходом с разных сторон улицы. Закончился этот «автомобильный балет» аварией.