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«Фейковый» штраф за музыку, машины из сарая и «двухголовые» спорткары. Главное за день
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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Пока весь мир пытается осознать, что офлайновые международные автосалоны, кажется, готовы вернуться в нашу жизнь, мы рассказываем о вещах поважнее! В этом дайджесте — всё самое интересное за последние 24 часа.

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Факт дня: ГИБДД не будет штрафовать за «лишние» динамики в машине

Стоп: за это был штраф?! Официально — нет, однако последние сутки все только и говорили о возможном появлении штрафа за установку в автомобиле... дополнительных динамиков. Такая доработка якобы могла довести до штрафа в 500 рублей.

Что же сказали в МВД? В министерстве эту информацию назвали «не соответствующей действительности». Установка сабвуфера в багажнике или пары динамиков в полке багажника не может считаться изменением конструкции. В общем, продолжаем слушать качественную музыку. Только не громко...

Цифра дня: 174 машины из сарая за 100 миллионов рублей!

В Британии — большая распродажа: на торги выставлена, возможно, самая масштабная коллекция автомобилей, «найденных в сарае». 174 машины предварительно оценены в 1,4 миллиона долларов или в 102 миллиона рублей.

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Мы решили вспомнить дюжину невероятных машин, которые ездят с помощью сразу двух двигателей внутреннего сгорания. Зачем? Да почему бы и нет?! Встречайте городской хэтчбек, олдскульный эвакуатор, как-бы-Cadillac и ещё 9 странных машин. Все они — монстры с двумя головами!

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Конечно, невозможно не пробежаться по главным новинкам проходящего в эти дни международного автосалона в Мюнхене. В числе серийных премьер — горячий электрический аналог S-класса, Renault Megane, который перечеркнул всю биографию модели, и маленький трансформер из Израиля. Взгляните!

Кстати!

Как вам идея коттеджного посёлка с гоночным треком под окном? Уточним: трек — вовсе не картинговый, а самый что ни на есть «формульный», под названием Сильверстоун! Кажется, вскоре у кого-то появится возможность заселиться в один из 60 невероятно петролхэдских домиков!

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