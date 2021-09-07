«Фейковый» штраф за музыку, машины из сарая и «двухголовые» спорткары. Главное за день

Стоп: за это был штраф?! Официально — нет, однако последние сутки все только и говорили о возможном появлении штрафа за установку в автомобиле... дополнительных динамиков. Такая доработка якобы могла довести до штрафа в 500 рублей.

Что же сказали в МВД? В министерстве эту информацию назвали «не соответствующей действительности». Установка сабвуфера в багажнике или пары динамиков в полке багажника не может считаться изменением конструкции. В общем, продолжаем слушать качественную музыку. Только не громко...