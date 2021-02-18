Экс-чемпион Формулы-1 распродаёт коллекцию машин: 5 Ferrari, 2 Мерседеса и BMW

Издание предполагает, что пилот освобождает место в гараже для будущих Астон Мартинов, в команду которых он перешёл.

Главный автомобиль-мечта Феттеля — Ferrari F40, которым владел Лучано Паваротти, — остаётся у гонщика. А вот с LaFerrari он расстался. Гиперкар с 2016 года проехал 490 километров и уже обрёл нового владельца. Среди опций на нём установлены система пожаро­тушения, «ковши» с четырёх­точечными ремнями и особая выхлопная система.

Другие лоты — это Ferrari Enzo 2004 года (пробег 1790 км), Ferrari F50 1996 года (6940 км), Ferrari F12tdf 2016 года (1200 км), Ferrari 458 Speciale 2015 года (3000 км). Почти на всех машинах в салоне есть вышивки и шильдики с именем Феттеля. Все авто­мобили, кроме F50, были куплены Феттелем новыми.

На фоне редчайших Ferrari меркнут три других достойных автомобиля. Гонщик также расстаётся с Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 2009 года, Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года и BMW Z8 2002 года. Последний пробежал больше всех — 21 700 километров. Он и SLS AMG — самые дешёвые машины, «всего» по 200 000 евро (18 млн рублей). А вот SL 65 AMG отдают за 315 000 евро (28 млн рублей).