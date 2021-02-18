Бриллиант на колёсах: продаётся 56-летний Land Cruiser после тщательной реставрации

Экс-чемпион Формулы-1 распродаёт коллекцию машин: 5 Ferrari, 2 Мерседеса и BMW

Новости

Кирилл Малышев

Звезда Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь принад­лежащих ему спорткаров. Один BMW, два Мерседеса и сразу пять Ferrari, пишет Autobild.

1/17

  • Издание предполагает, что пилот освобождает место в гараже для будущих Астон Мартинов, в команду которых он перешёл.

  • Главный автомобиль-мечта Феттеля — Ferrari F40, которым владел Лучано Паваротти, — остаётся у гонщика. А вот с LaFerrari он расстался. Гиперкар с 2016 года проехал 490 километров и уже обрёл нового владельца. Среди опций на нём установлены система пожаро­тушения, «ковши» с четырёх­точечными ремнями и особая выхлопная система.

  • Другие лоты — это Ferrari Enzo 2004 года (пробег 1790 км), Ferrari F50 1996 года (6940 км), Ferrari F12tdf 2016 года (1200 км), Ferrari 458 Speciale 2015 года (3000 км). Почти на всех машинах в салоне есть вышивки и шильдики с именем Феттеля. Все авто­мобили, кроме F50, были куплены Феттелем новыми.

  • На фоне редчайших Ferrari меркнут три других достойных автомобиля. Гонщик также расстаётся с Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 2009 года, Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года и BMW Z8 2002 года. Последний пробежал больше всех — 21 700 километров. Он и SLS AMG — самые дешёвые машины, «всего» по 200 000 евро (18 млн рублей). А вот SL 65 AMG отдают за 315 000 евро (28 млн рублей).

  • В ноябре американский дилер Curated объявил о распродаже коллекции редчайших машин Lotus, Lamborghini и Mercedes-Benz 1980–1990 годов с минимальным пробегом. Авто­мобили принад­лежат частному коллекци­онеру, имя которого не уточняется. Общая стоимость коллекции — 1,3 миллиона долларов (около 100 миллионов рублей).

Какой из Ferrari берём?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение