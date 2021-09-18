Стильный фестиваль старых Тойот с гоночными болидами и редчайшей Ferrari. Фотопост

Мероприятие объединяет владельцев и любителей старых Тойот: тут можно встретить Короллы и Крауны на любой вкус и цвет. Как и в предыдущие годы, самой многочисленной моделью встречи стала знаменитая «Хачироку» АЕ86 во всех её вариациях. Но были и другие яркие автомобили. Впрочем, листайте ниже и сами всё увидите.