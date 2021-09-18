Стильный фестиваль старых Тойот с гоночными болидами и редчайшей Ferrari. Фотопост

Алексей Олефиренко
2021 год оказался куда более плодовитым на автомобильные фестивали, чем 2020-й. Состоялись и все запланированные конкурсы элегантности, и Фестиваль Скорости в Гудвуде. Даже ежегодная встреча Retro Toyota Gathering, проходящая у ресторана Caffeine & Machine в Эттингтоне (Великобритания), состоялась — уже в одиннадцатый раз!
Мероприятие объединяет владельцев и любителей старых Тойот: тут можно встретить Короллы и Крауны на любой вкус и цвет. Как и в предыдущие годы, самой многочисленной моделью встречи стала знаменитая «Хачироку» АЕ86 во всех её вариациях. Но были и другие яркие автомобили. Впрочем, листайте ниже и сами всё увидите.
Но так уж сложилось, что в этом году дата проведения Retro Toyota Gathering совпала с выставкой классических и современных гоночных машин, организованной фондом Сэра Джеки Стюарта Race Against Dementia. И она прошла в том же месте! Поэтому компанию старым Тойотам разной степени аутентичности составили такие гоночные машины, как Tyrrell 003 Джеки Стюарта и Mercedes-AMG F1 W11 Льюиса Хэмилтона.
Кроме болидов Формулы-1, выставка, организованная Стюартом, привлекла машины из других гоночных серий. Например, Subaru Impreza WRX, на которой выступал Колин МакРей, раллийный Austin Cooper S, участвовавший в гонке в Монте-Карло. А настоящей звездой экспозиции стала бесподобная Ferrari 250 GTO, чья цена, наверное, превышает суммарную стоимость всех Тойот, прикативших на слёт.
Участники Retro Toyota Gathering поучаствовали в сборе средств для фонда Джеки Стюарта: всем желающим предлагались стикеры, средства от продажи которых шли в фонд помощи людям, страдающим деменцией.