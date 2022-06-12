Фестиваль, на который мечтает попасть любой фанат Тойоты. Фотопост
Александр Мирошкин
Пожалуй, в мире почти не осталось мест, где автомобили компании Toyota ещё не приобрели культовый статус. У нас их ценят за легендарную надёжность. На родине — за широчайший ассортимент. А в США, кажется, за всё сразу! И чтобы убедиться в этом, просто посмотрите, с каким размахом проходит ежегодный калифорнийский фестиваль All Toyotafest, на котором побывала автор Speedhunters Сара Райан.
В этом году мероприятие прошло уже в 26-й раз. И сосчитать количество Тойот, которые на него приехали, попросту невозможно! Но главное, что здесь собрались автомобили абсолютно разных классов и эпох. Прогуливаясь по All Toyotafest можно легко встретить Супру первого поколения, свежайший минивэн Toyota Sienna «на стэнсе», лифтованный Land Cruiser 80, Тойоту для тушения пожаров, Крессиду в тюнинге Босодзоку или «Марк», который всё ещё хороший. Короче говоря, настоящим поклонникам марки лучше держать руки на столе!