От Майбаха Каддафи до новейшего Range Rover: лучшие объявления недели на Авто.ру

Фестиваль, на который мечтает попасть любой фанат Тойоты. Фотопост

Подборки

Александр Мирошкин

Пожалуй, в мире почти не осталось мест, где автомобили компании Toyota ещё не приобрели культовый статус. У нас их ценят за легендарную надёжность. На родине — за широчайший ассортимент. А в США, кажется, за всё сразу! И чтобы убедиться в этом, просто посмотрите, с каким размахом проходит ежегодный калифорнийский фестиваль All Toyotafest, на котором побывала автор Speedhunters Сара Райан.

В этом году мероприятие прошло уже в 26-й раз. И сосчитать количество Тойот, которые на него приехали, попросту невозможно! Но главное, что здесь собрались автомобили абсолютно разных классов и эпох. Прогуливаясь по All Toyotafest можно легко встретить Супру первого поколения, свежайший минивэн Toyota Sienna «на стэнсе», лифтованный Land Cruiser 80, Тойоту для тушения пожаров, Крессиду в тюнинге Босодзоку или «Марк», который всё ещё хороший. Короче говоря, настоящим поклонникам марки лучше держать руки на столе!

Фотографии Sara Ryan/Speedhunters.com

Хотели бы пригнать свою ласточку на такой ивент?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение