Фестиваль, на который мечтает попасть любой фанат Тойоты. Фотопост

Пожалуй, в мире почти не осталось мест, где автомобили компании Toyota ещё не приобрели культовый статус. У нас их ценят за легендарную надёжность. На родине — за широчайший ассортимент. А в США, кажется, за всё сразу! И чтобы убедиться в этом, просто посмотрите, с каким размахом проходит ежегодный калифорнийский фестиваль All Toyotafest, на котором побывала автор Speedhunters Сара Райан.