Фестиваль Burning Man распродаёт очень странные предметы искусства. Среди них — машины-мутанты

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Роскошный танк с полуметровым клиренсом и 810-сильным дизелем выставили на торги
Культовые советские мотоциклы в продаже, дважды «скрученный» Suzuki и МВД против усиления контроля за ТО. Главное за день
Кирилл Малышев
Организаторы фестиваля электронной музыки Bunrning Man в Неваде после отмены мероприятия два года подряд вынуждены распродать коллекцию предметов искусства, чтобы решить финансовые проблемы. Среди почти 200 выставленных на аукцион лотов есть несколько необычных машин, похожих на мутантов.
В конце сентября на торги выставили «персональный танк для развлечений». Четырёхместная машина на гусеничном ходу оснащена 6,6-литровым дизелем V8 мощностью 810 сил. Клиренс аппарата превышает полметра.