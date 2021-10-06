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Фестиваль Burning Man распродаёт очень странные предметы искусства. Среди них — машины-мутанты
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Кирилл Малышев

Организаторы фестиваля электронной музыки Bunrning Man в Неваде после отмены мероприятия два года подряд вынуждены распродать коллекцию предметов искусства, чтобы решить финансовые проблемы. Среди почти 200 выставленных на аукцион лотов есть несколько необычных машин, похожих на мутантов.

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  • Наиболее известен среди них «автомобиль-ракета» Дэвида Беста. Его построили в 2003 году из Cadillac Sedan DeVille 1973‑го. Как-то машина взяла на борт сразу 16 человек. Она предварительно оценивается в 30–50 тысяч долларов, но пока ставка достигла только 10 тысяч.
  • Также можно прицениться к постапокалиптиче­скому «автомобилю-таракану» на базе Honda Civic 2004 года или кованому «скутеру-ископаемому» на электро­приводе. За первый сейчас кто-то готов дать 20 тысяч долларов, за второй – 40 тысяч.
  • Фестиваль Burning Man проводится ежегодно с 1986 года. Организаторы надеются, что в 2022‑м после двух лет ковидных ограничений мероприятие всё же состоится.

В конце сентября на торги выставили «персональный танк для развлечений». Четырёх­местная машина на гусеничном ходу оснащена 6,6-литровым дизелем V8 мощностью 810 сил. Клиренс аппарата превышает полметра.

Кого бы выбрали?

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