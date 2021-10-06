Фестиваль Burning Man распродаёт очень странные предметы искусства. Среди них — машины-мутанты

Организаторы фестиваля электронной музыки Bunrning Man в Неваде после отмены мероприятия два года подряд вынуждены распродать коллекцию предметов искусства, чтобы решить финансовые проблемы. Среди почти 200 выставленных на аукцион лотов есть несколько необычных машин, похожих на мутантов.