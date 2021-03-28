С молотка пустят, возможно, самый милый внедорожник на свете. Таких осталось всего 50
Михаил Кондратьев
Аукционный дом RM Sotheby’s пополнил список лотов редким итальянским автомобилем — это крошечный внедорожник Ferves Ranger 1968 года. Считается, что на планете осталось всего около 50 «живых» экземпляров, хотя общий тираж модели составил примерно 600 машин.
Ranger, ставший единственным автомобилем марки Ferves (просуществовала с 1965 по 1970 годы), был представлен в 1966-м. Он построен на стальной раме и предлагался в том числе с полным приводом. 22-сильный двигатель с воздушным охлаждением, расположенный сзади, позаимствован у Fiat 500, а независимая подвеска — у модели 600.
Открытый кузов обладает некоторыми особенностями — вроде бамперов-рукояток, за которые можно тянуть машину, и откидного ветрового стекла. Верх при необходимости можно закрыть мягкой складной крышей.
Салон внедорожника вмещает четверых, но задний диван трансформируемый — при отсутствии пассажиров его спинку можно сложить и образовать тем самым грузовое пространство. Несмотря на нарочитую простоту компактного внедорожника, не оснащённого ничем, кроме необходимых для передвижения вещей, на нём можно ездить по обычным дорогам.
Выставленный на продажу Ranger — с приводом только на задние колёса. Судя по одометру, пробег составляет почти 25 тысяч километров. В описании лота сказано, что прежде автомобиль принадлежал поклоннику модели, у которого было несколько экземпляров, и сейчас пребывает в хорошем состоянии.
Торги за эту и другие машины пройдут на аукционе в конце мая. Прогнозируемого диапазона цен нет, однако в 2020 году на мероприятии RM Sotheby’s этот же Ranger был продан за 42 тысячи долларов (почти 3,2 миллиона рублей по текущему курсу).