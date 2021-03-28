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С молотка пустят, возможно, самый милый внедорожник на свете. Таких осталось всего 50

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Михаил Кондратьев

Аукционный дом RM Sotheby’s пополнил список лотов редким итальянским автомобилем — это крошечный внедорожник Ferves Ranger 1968 года. Считается, что на планете осталось всего около 50 «живых» экземпляров, хотя общий тираж модели составил примерно 600 машин.

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  • Ranger, ставший единственным автомобилем марки Ferves (просуществовала с 1965 по 1970 годы), был представлен в 1966-м. Он построен на стальной раме и предлагался в том числе с полным приводом. 22-сильный двигатель с воздушным охлаждением, расположенный сзади, позаимствован у Fiat 500, а независимая подвеска — у модели 600.

  • Открытый кузов обладает некоторыми особенностями — вроде бамперов-рукояток, за которые можно тянуть машину, и откидного ветрового стекла. Верх при необходимости можно закрыть мягкой складной крышей.

  • Салон внедорожника вмещает четверых, но задний диван трансформируемый — при отсутствии пассажиров его спинку можно сложить и образовать тем самым грузовое пространство. Несмотря на нарочитую простоту компактного внедорожника, не оснащённого ничем, кроме необходимых для передвижения вещей, на нём можно ездить по обычным дорогам.

  • Выставленный на продажу Ranger — с приводом только на задние колёса. Судя по одометру, пробег составляет почти 25 тысяч километров. В описании лота сказано, что прежде автомобиль принадлежал поклоннику модели, у которого было несколько экземпляров, и сейчас пребывает в хорошем состоянии.

  • Торги за эту и другие машины пройдут на аукционе в конце мая. Прогнозируемого диапазона цен нет, однако в 2020 году на мероприятии RM Sotheby’s этот же Ranger был продан за 42 тысячи долларов (почти 3,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Ferves Ranger или ЛуАЗ-969?

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