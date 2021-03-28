С молотка пустят, возможно, самый милый внедорожник на свете. Таких осталось всего 50

Ranger, ставший единственным автомобилем марки Ferves (просуществовала с 1965 по 1970 годы), был представлен в 1966-м. Он построен на стальной раме и предлагался в том числе с полным приводом. 22-сильный двигатель с воздушным охлаждением, расположенный сзади, позаимствован у Fiat 500, а независимая подвеска — у модели 600.

Открытый кузов обладает некоторыми особенностями — вроде бамперов-рукояток, за которые можно тянуть машину, и откидного ветрового стекла. Верх при необходимости можно закрыть мягкой складной крышей.

Салон внедорожника вмещает четверых, но задний диван трансформируемый — при отсутствии пассажиров его спинку можно сложить и образовать тем самым грузовое пространство. Несмотря на нарочитую простоту компактного внедорожника, не оснащённого ничем, кроме необходимых для передвижения вещей, на нём можно ездить по обычным дорогам.

Выставленный на продажу Ranger — с приводом только на задние колёса. Судя по одометру, пробег составляет почти 25 тысяч километров. В описании лота сказано, что прежде автомобиль принадлежал поклоннику модели, у которого было несколько экземпляров, и сейчас пребывает в хорошем состоянии.