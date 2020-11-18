На продажу выставлен редчайший Ferrari 612 Russian Limited Edition — таких всего пять в мире

Ferrari 612 Scaglietti Russian Limited Edition был пред­ставлен в шоу-руме Ferrari в Барвихе зимой 2007 года. Машины этой серии получили все доступные для модели опции, включая пакет HGTC, который состоял из карбон-керами­ческих тормозных дисков, спортивной выхлопной системы, новых настроек управления подвеской и обнов­лённого ПО коробки передач, сокраща­ющего время пере­ключения.

Под капотом скрывается стандартный для модели 5,8-литровый V12, который развивает 540 лошадиных сил и 589 Нм крутящего момента. Он сочетается с шести­ступен­чатым автоматом, а мощность передаётся на заднюю ось. Купе с посадочной формулой 2+2 разгоняется до сотни за 4,2 секунды, максимальная скорость — 320 километров в час.

На карбоновых порогах в салоне машины установ­лены памятные таблички в цветах российского триколора, а после закрытия двери водителя окружает кожа шоколадного цвета, а под ногами вместо стандартных ковриков — серая алькантара. На руле и торпедо — карбоновые вставки.

Кузов машины окрашен в два оттенка серого, разделённые между собой светло-серой полоской. Диски оригиналь­ного дизайна — тоже серые.