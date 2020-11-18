На продажу выставлен редчайший Ferrari 612 Russian Limited Edition — таких всего пять в мире
Борис Закиров
На Авто.ру появилось объявление о продаже суперкара Ferrari 612 Scaglietti Russian Limited Edition. Это — редчайшая спецверсия, выпущенная специально для России в количестве пяти экземпляров. От обычного 612 Scaglietti она отличается набором дополнений и специальной отделкой экстерьера и салона.
Ferrari 612 Scaglietti Russian Limited Edition был представлен в шоу-руме Ferrari в Барвихе зимой 2007 года. Машины этой серии получили все доступные для модели опции, включая пакет HGTC, который состоял из карбон-керамических тормозных дисков, спортивной выхлопной системы, новых настроек управления подвеской и обновлённого ПО коробки передач, сокращающего время переключения.
Под капотом скрывается стандартный для модели 5,8-литровый V12, который развивает 540 лошадиных сил и 589 Нм крутящего момента. Он сочетается с шестиступенчатым автоматом, а мощность передаётся на заднюю ось. Купе с посадочной формулой 2+2 разгоняется до сотни за 4,2 секунды, максимальная скорость — 320 километров в час.
На карбоновых порогах в салоне машины установлены памятные таблички в цветах российского триколора, а после закрытия двери водителя окружает кожа шоколадного цвета, а под ногами вместо стандартных ковриков — серая алькантара. На руле и торпедо — карбоновые вставки.
Кузов машины окрашен в два оттенка серого, разделённые между собой светло-серой полоской. Диски оригинального дизайна — тоже серые.
Цена новой такой машины составляла 625 790 долларов (47,5 миллиона рублей по сегодняшнему курсу. Данный экземпляр с пробегом 1427 километров, сменивший троих владельцев, оценён втрое дешевле:
14 950 000рублей.