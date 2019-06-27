Роторным Mazda быть: японская компания запатентовала гибрид с роторным мотором

Самый дорогой автомобиль в мире признан произведением искусства

Новости

Николай Андреев

Суд итальянского города Болонья принял сторону Ferrari и постановил, что купе 250 GTO является произведением искусства и потому подпадает под защиту закона об авторских правах и интеллектуальной собственности. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Оригинальный Ferrari 250 GTO

  • Итальянская компания обратилась в суд после того, как стало известно, что неназванная фирма из Модены собирается начать производство реплик Ferrari 250 GTO. Эта модель является самым дорогим автомобилем в мире и пользуется огромным спросом на рынке раритетных авто. Однако теперь любое копирование или другое использование как стилистических элементов, так и дизайна купе целиком возможно только с разрешения обладателя авторских прав — компании Ferrari.

  • По словам представителей Ferrari, автомобиль был признан произведением искусства впервые в истории Италии. Суд установил, что внешность и отдельные элементы дизайна делают 250 GTO уникальной автомобильной иконой.

Ferrari 250 GTO с кузовом Carrozzeria Scaglietti
1/3
Ferrari 250 GTO с кузовом Carrozzeria Scaglietti

Рекордные 48,4 миллиона долларов в 2018 году на аукционе RM Sotheby’s заплатили за Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. Этот экземпляр – третье из 36 купе этой модели, которые производились с 1962 по 1964 год. И теперь это самый дорогой автомобиль, когда-либо проданный на публичных торгах.

В прошлом рекордный Ferrari 250 GTO был тестовой машиной чемпиона Формулы-1 Фила Хилла, а позже выиграл две гонки Тарга Флорио в своём классе – в 1963 и 1964 году. После этого дизайнер Серджио Скальетти в собственном кузовном ателье Carrozzeria Scaglietti установил на автомобиль новый кузов – именно в таком виде он и сохранился до наших дней, с родными 300-сильным трёхлитровым V12 и пятиступенчатой «механикой».

Теперь цены на Ferrari 250 GTO вырастут ещё?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение