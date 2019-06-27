Самый дорогой автомобиль в мире признан произведением искусства
Николай Андреев
Суд итальянского города Болонья принял сторону Ferrari и постановил, что купе 250 GTO является произведением искусства и потому подпадает под защиту закона об авторских правах и интеллектуальной собственности. Об этом сообщило издание The Telegraph.
Итальянская компания обратилась в суд после того, как стало известно, что неназванная фирма из Модены собирается начать производство реплик Ferrari 250 GTO. Эта модель является самым дорогим автомобилем в мире и пользуется огромным спросом на рынке раритетных авто. Однако теперь любое копирование или другое использование как стилистических элементов, так и дизайна купе целиком возможно только с разрешения обладателя авторских прав — компании Ferrari.
По словам представителей Ferrari, автомобиль был признан произведением искусства впервые в истории Италии. Суд установил, что внешность и отдельные элементы дизайна делают 250 GTO уникальной автомобильной иконой.
Рекордные 48,4 миллиона долларов в 2018 году на аукционе RM Sotheby’s заплатили за Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. Этот экземпляр – третье из 36 купе этой модели, которые производились с 1962 по 1964 год. И теперь это самый дорогой автомобиль, когда-либо проданный на публичных торгах.
В прошлом рекордный Ferrari 250 GTO был тестовой машиной чемпиона