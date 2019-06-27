Самый дорогой автомобиль в мире признан произведением искусства

Рекордные 48,4 миллиона долларов в 2018 году на аукционе RM Sotheby’s заплатили за Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска. Этот экземпляр – третье из 36 купе этой модели, которые производились с 1962 по 1964 год. И теперь это самый дорогой автомобиль, когда-либо проданный на публичных торгах.

В прошлом рекордный Ferrari 250 GTO был тестовой машиной чемпиона Формулы-1 Фила Хилла, а позже выиграл две гонки Тарга Флорио в своём классе – в 1963 и 1964 году. После этого дизайнер Серджио Скальетти в собственном кузовном ателье Carrozzeria Scaglietti установил на автомобиль новый кузов – именно в таком виде он и сохранился до наших дней, с родными 300-сильным трёхлитровым V12 и пятиступенчатой «механикой».