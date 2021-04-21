Новая Ferrari 812 VS оказалась мощнейшим суперкаром с ДВС в истории марки
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari в преддверии полноценного дебюта 5 мая опубликовала первые фотографии и некоторые характеристики новой версии купе 812 Superfast. Она получила название Versione Speciale (VS), то есть просто «специальная версия» и форсированный до 830 лошадиных сил 6,5-литровый V12 — он делает новинку самой мощной среди негибридных Ferrari.
Судя по фото, кузову Ferrari 812 переработали аэродинамику: на переднем бампере появился более массивный сплиттер, в задних крыльях прорезаны щели, а заднее стекло заменено алюминиевой панелью с характерным «жалюзи». Диффузор был увеличен, что привело к изменению конфигурации выхлопа — теперь прямоугольные патрубки располагаются прямо по углам бампера.
На данном этапе Ferrari заявляет также об уменьшении веса купе за счёт более широкого использования углепластиков, доработке шасси (включая управляемые задние колёса и перекалиброванные электронные ассистенты) и новом двигателе.
Штатный мотор Ferrari 812 Superfast развивает 800 л.с. и способен раскручиваться до 8500
об./мин,но для нового двигателя эту планку подняли до 9500 об./мин.Ни тяговые, ни динамические показатели 812 VS пока не озвучены. Стандартная версия суперкара умеет ускоряться до 100 км/чза 2,9 секунды, 200 км/чнаберёт за 7,9 секунды, а её максимальная скорость составляет 340 км/ч.
С новым мотором Ferrari 812 VS становится самой мощной среди негибридных моделей: силовые установки LaFerrari и SF90 Stradale развивают больше мощности, но делают это при участии электромоторов. Недостающие характеристики Ferrari обещает обнародовать во время публичной премьеры новинки.
Количество негибридных моделей в гамме Ferrari при этом может резко сократиться: глава фирмы Джон Элканн объявил о стратегии электрификации. К середине десятилетия Ferrari планирует представить свой первый суперкар полностью на батарейной тяге.