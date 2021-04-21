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Новая Ferrari 812 VS оказалась мощнейшим суперкаром с ДВС в истории марки

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari в преддверии полноценного дебюта 5 мая опубликовала первые фото­графии и некоторые характери­стики новой версии купе 812 Superfast. Она получила название Versione Speciale (VS), то есть просто «специальная версия» и форсиро­ванный до 830 лошадиных сил 6,5-литровый V12 — он делает новинку самой мощной среди негибридных Ferrari.

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  • Судя по фото, кузову Ferrari 812 переработали аэродинамику: на переднем бампере появился более массивный сплиттер, в задних крыльях прорезаны щели, а заднее стекло заменено алюмини­евой панелью с характерным «жалюзи». Диффузор был увеличен, что привело к изменению конфигурации выхлопа — теперь прямо­уголь­ные патрубки располагаются прямо по углам бампера.

  • На данном этапе Ferrari заявляет также об умень­шении веса купе за счёт более широкого использо­вания углепластиков, доработке шасси (включая управляемые задние колёса и пере­калибро­ванные электронные ассистенты) и новом двигателе.

  • Штатный мотор Ferrari 812 Superfast развивает 800 л.с. и способен раскручи­ваться до 8500 об./мин, но для нового двигателя эту планку подняли до 9500 об./мин. Ни тяговые, ни динамические показатели 812 VS пока не озвучены. Стандартная версия суперкара умеет ускоряться до 100 км/ч за 2,9 секунды, 200 км/ч наберёт за 7,9 секунды, а её максимальная скорость составляет 340 км/ч.

  • С новым мотором Ferrari 812 VS становится самой мощной среди негибридных моделей: силовые установки LaFerrari и SF90 Stradale развивают больше мощности, но делают это при участии электро­моторов. Недостающие характеристики Ferrari обещает обнародовать во время публичной премьеры новинки.

  • Количество негибридных моделей в гамме Ferrari при этом может резко сократиться: глава фирмы Джон Элканн объявил о стратегии электри­фикации. К середине десяти­летия Ferrari планирует представить свой первый суперкар полностью на батарейной тяге.

Атмосферный V12 — это круто?

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