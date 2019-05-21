Старые и новые модели Audi сравнили в дрэге

Посмотрите, как Mazda оторвала дверь редкой Ferrari

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Николай Андреев

В Румынии на видео сняли самое обидное ДТП: водитель гоночного купе Ferrari 458 Challenge долго маневрировал на узкой дороге для погрузки в трейлер, но в самый последний момент что-то пошло не так…

București, România, 2019: Dovada "ruptă" că țara noastră nu este pregătită pentru astfel de "mașinuțe". #Ferarri #daună #străzi #România

Трековая двухдверка 458 Challenge отличается от стандартной облегчённым кузовом, стёклами из поликарбоната, большим антикрылом, гоночной подвеской и колёсными дисками с креплением одной центральной гайкой. Атмосферник 4.5 V8 мощностью 570 л.с. остался нетронутым, но гоночную версию всё равно запрещено использовать на дорогах общего пользования.

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