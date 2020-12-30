Ferrari выпустит ещё два кроссовера — они будут электрическими
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari планирует построить не один, а сразу три вседорожника, которые будут выходить на рынок с разницей в два года. Издание Car сообщает, что все они разрабатываются на единой платформе, но первый окажется гибридом, а два последующих станут полноценными электрокарами.
Разрабатываемый сейчас вседорожник по данным издания всё же получит имя Purosangue («Чистокровный»), хотя ранее предполагалось, что это слово станет названием либо целого модельного семейства, либо новой платформы. Модель, носящая сейчас внутризаводское обозначение F175, должна занять промежуточное положение между традиционными кроссоверами и легковыми переднемоторными Ferrari. В Маранелло обещают выпустить на рынок нечто ранее невиданное и называют новый тип транспорта FUV — Ferrari Utility Vehicle.
Внешне кроссовер будет напоминать шутинг-брейки наподобие GTC4lusso, но получит пять дверей, причём задние будут открываться против хода движения. Средних стоек кузова Purosangue лишат.
Вседорожник изначально разрабатывается с прицелом на использование гибридной силовой установки, и, как ожидается, его оснастят 4,0-литровым V8 в паре с электромотором совокупной мощностью около 700 л.с. Однако будет у Purosangue и более мощная модификация с 12-цилиндровым двигателем.
Ferrari Purosangue ранее вышел на тесты, при этом компания испытывает платформу для нового семейства в практически легковом кузове. Тем не менее дорожный просвет будущего вседорожника заметно больше, чем у спорткаров из Маранелло. Предполагается, что величину клиренса кроссовер сможет менять за счёт применения пневмоподвески.
Дебютировать первый кроссовер Ferrari должен в 2022 году. Что касается дальнейших планов марки по освоению вседорожного сегмента, то с разницей в два года итальянцы собираются вывести на рынок ещё два вседорожника — они появятся в 2024 и 2026 году. Построят их на той же универсальной платформе, что и Purosangue, однако, в отличие от первенца, эти кроссоверы будут полностью электрическими.
Архитектура семейства позволяет использовать до четырёх электродвигателей, при этом отдача силовой установки уже в базовом исполнении превысит 600 л.с. Самые доступные модификации вседорожников планируется комплектовать батареями на 80 кВт⋅ч. К примеру, электрическая Skoda Enyaq с аккумуляторами сопоставимой ёмкости может проехать на одной зарядке до 500 километров.