Крупнейшие автобренды попросили похвалить конкурентов, и вот что из этого вышло

Ferrari выпустит ещё два кроссовера — они будут электрическими

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari планирует построить не один, а сразу три вседорожника, которые будут выходить на рынок с разницей в два года. Издание Car сообщает, что все они разрабаты­ваются на единой платформе, но первый окажется гибридом, а два последующих станут полноценными электрокарами.

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  • Разрабатываемый сейчас вседорожник по данным издания всё же получит имя Purosangue («Чисто­кровный»), хотя ранее пред­полагалось, что это слово станет названием либо целого модельного семейства, либо новой платформы. Модель, носящая сейчас внутри­заводское обозна­чение F175, должна занять промежуточное положение между традици­онными кроссоверами и легковыми передне­моторными Ferrari. В Мара­нелло обещают выпустить на рынок нечто ранее невиданное и называют новый тип транспорта FUV — Ferrari Utility Vehicle.

  • Внешне кроссовер будет напоминать шутинг-брейки наподобие GTC4lusso, но получит пять дверей, причём задние будут открываться против хода движения. Средних стоек кузова Purosangue лишат.

  • Вседорожник изначально разрабаты­вается с прицелом на использо­вание гибридной силовой установки, и, как ожидается, его оснастят 4,0-литровым V8 в паре с электро­мотором совокупной мощностью около 700 л.с. Однако будет у Purosangue и более мощная моди­фикация с 12-цилинд­ровым двигателем.

  • Ferrari Purosangue ранее вышел на тесты, при этом компания испытывает платформу для нового семейства в практически легковом кузове. Тем не менее дорожный просвет будущего вседорожника заметно больше, чем у спорткаров из Маранелло. Пред­полагается, что величину клиренса кроссовер сможет менять за счёт применения пневмоподвески.

  • Дебютировать первый кроссовер Ferrari должен в 2022 году. Что касается дальнейших планов марки по освоению вседорожного сегмента, то с разницей в два года итальянцы собираются вывести на рынок ещё два вседорожника — они появятся в 2024 и 2026 году. Построят их на той же универсальной платформе, что и Purosangue, однако, в отличие от первенца, эти кроссоверы будут полностью электрическими.

  • Архитектура семейства позволяет использовать до четырёх электро­двигателей, при этом отдача силовой установки уже в базовом исполнении превысит 600 л.с. Самые доступные моди­фикации вседорож­ников планируется комплектовать батареями на 80 кВт⋅ч. К примеру, электрическая Skoda Enyaq с аккуму­ляторами сопоставимой ёмкости может проехать на одной зарядке до 500 километров.

Как считаете, нужен Ferrari кроссовер?

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