На аукцион выставят Ferrari последнего президента США
Дмитрий Елизаров
В середине января на аукционе Mecum во Флориде будет выставлена на продажу Ferrari F430 F1, ранее принадлежавшая Дональду Трампу — последнему на данный момент президенту Соединённых Штатов. За спорткар 2007 года с небольшим пробегом рассчитывают выручить до полумиллиона долларов или 37 миллионов рублей.
Купе фирменного цвета Rosso Corsa с бежевым кожаным салоном оснащено 4,3-литровым V8, развивающим 490 л.с., шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и электронноуправляемым дифференциалом. В комплектацию автомобиля входят кресла с электрорегулировками, климат-контроль, стереосистема с
CD-чейнджером и карбоновые декоративные накладки в салоне.
Пробег суперкара составляет чуть больше 11 тысяч километров.
Покупателю обещают передать копию документов о первой поставке суперкара. Дональд Трамп купил его новым, поэтому в документах указан его адрес (так называемая Башня Трампа) и имеется его личная подпись. Экс-президент США владел Ferrari F430 F1 до 2011 года, при этом нынешний покупатель станет уже четвёртым по счёту владельцем.
Издание The Drive отмечает, что ожидания аукционного дома касательно цены могут оказаться завышенными: в марте 2017 года этот же суперкар был продан на аукционе всего за 270 тысяч долларов (чуть менее 20 миллионов рублей).
Ferrari другой знаменитости в августе нынешнего года оценили заметно дешевле. Суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano F1, ранее принадлежавший музыканту Эрику Клэптону, был выставлен на продажу за сумму, эквивалентную 123 тысячам долларов.