На аукцион выставят Ferrari последнего президента США

Купе фирменного цвета Rosso Corsa с бежевым кожаным салоном оснащено 4,3-литровым V8, развива­ющим 490 л.с., шести­ступен­чатой секвенталь­ной коробкой передач и электронно­управляемым дифферен­циалом. В комплектацию авто­мобиля входят кресла с электро­регулировками, климат-контроль, стерео­система с CD-чейн ­джером и карбоновые декоративные накладки в салоне.

Пробег суперкара составляет чуть больше 11 тысяч километров.

Покупателю обещают передать копию документов о первой поставке суперкара. Дональд Трамп купил его новым, поэтому в документах указан его адрес (так называемая Башня Трампа) и имеется его личная подпись. Экс-президент США владел Ferrari F430 F1 до 2011 года, при этом нынешний покупатель станет уже четвёртым по счёту владельцем.

Издание The Drive отмечает, что ожидания аукци­онного дома касательно цены могут оказаться завышенными: в марте 2017 года этот же суперкар был продан на аукционе всего за 270 тысяч долларов (чуть менее 20 миллионов рублей).