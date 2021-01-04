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На аукцион выставят Ferrari последнего президента США

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Дмитрий Елизаров

В середине января на аукционе Mecum во Флориде будет выставлена на продажу Ferrari F430 F1, ранее принад­лежавшая Дональду Трампу — последнему на данный момент президенту Соеди­нённых Штатов. За спорткар 2007 года с небольшим пробегом рассчиты­вают выручить до полу­миллиона долларов или 37 миллионов рублей.

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  • Купе фирменного цвета Rosso Corsa с бежевым кожаным салоном оснащено 4,3-литровым V8, развива­ющим 490 л.с., шести­ступен­чатой секвенталь­ной коробкой передач и электронно­управляемым дифферен­циалом. В комплектацию авто­мобиля входят кресла с электро­регулировками, климат-контроль, стерео­система с CD-чейн­джером и карбоновые декоративные накладки в салоне.

  • Пробег суперкара составляет чуть больше 11 тысяч километров.

  • Покупателю обещают передать копию документов о первой поставке суперкара. Дональд Трамп купил его новым, поэтому в документах указан его адрес (так называемая Башня Трампа) и имеется его личная подпись. Экс-президент США владел Ferrari F430 F1 до 2011 года, при этом нынешний покупатель станет уже четвёртым по счёту владельцем.

  • Издание The Drive отмечает, что ожидания аукци­онного дома касательно цены могут оказаться завышенными: в марте 2017 года этот же суперкар был продан на аукционе всего за 270 тысяч долларов (чуть менее 20 миллионов рублей).

  • Ferrari другой знаменитости в августе нынешнего года оценили заметно дешевле. Суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano F1, ранее принад­лежавший музыканту Эрику Клэптону, был выставлен на продажу за сумму, экви­валентную 123 тысячам долларов.

Имеет ли значение, кто раньше владел Ferrari?

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