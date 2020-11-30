Поездка на арендованном Ferrari закончилась переворотом и огнём. Видео

Столкновение произошло по причине слишком высокой скорости в достаточно крутом повороте — 488 Spider банально не вписался в поворот и ударился об отбойник. Дорога была сухая и пустая.

Участники аварии отделались лёгкими травмами, однако всё же попали в больницу. Полиция не сообщала об употреблении водителем алкоголя или наркотиков.

Вскоре после выхода сюжетов о разбитой арендованной Ferrari на публикации отреагировал пользователь Twitter под именем Geek Jab, утверждающий, что за рулём находился он. Он ответил на различные комментарии, в которых водителя обвиняли в превышении скорости и неумелом вождении.