Поездка на арендованном Ferrari закончилась переворотом и огнём. Видео
Михаил Кондратьев
В Чикаго, США, поездка на арендованном Ferrari завершилась переворотом и возгоранием суперкара. Как сообщает CBS Chicago, в автомобиле находились 22-летний водитель и 20-летний пассажир. Аварию запечатлела уличная камера видеонаблюдения.
Столкновение произошло по причине слишком высокой скорости в достаточно крутом повороте — 488 Spider банально не вписался в поворот и ударился об отбойник. Дорога была сухая и пустая.
Участники аварии отделались лёгкими травмами, однако всё же попали в больницу. Полиция не сообщала об употреблении водителем алкоголя или наркотиков.
Вскоре после выхода сюжетов о разбитой арендованной Ferrari на публикации отреагировал пользователь Twitter под именем Geek Jab, утверждающий, что за рулём находился он. Он ответил на различные комментарии, в которых водителя обвиняли в превышении скорости и неумелом вождении.
Geek Jab, занимающийся музыкой, назвал себя хорошим водителем и призвал комментаторов оставить шутки в стороне, поскольку он мог погибнуть.