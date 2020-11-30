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Поездка на арендованном Ferrari закончилась переворотом и огнём. Видео

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Михаил Кондратьев

В Чикаго, США, поездка на арендованном Ferrari завершилась переворотом и возгоранием суперкара. Как сообщает CBS Chicago, в автомобиле находились 22-летний водитель и 20-летний пассажир. Аварию запечатлела уличная камера видеонаблюдения.

  • Столкновение произошло по причине слишком высокой скорости в достаточно крутом повороте — 488 Spider банально не вписался в поворот и ударился об отбойник. Дорога была сухая и пустая.

  • Участники аварии отделались лёгкими травмами, однако всё же попали в больницу. Полиция не сообщала об употреблении водителем алкоголя или наркотиков.

  • Вскоре после выхода сюжетов о разбитой арендованной Ferrari на публикации отреагировал пользователь Twitter под именем Geek Jab, утверждающий, что за рулём находился он. Он ответил на различные комментарии, в которых водителя обвиняли в превышении скорости и неумелом вождении.

  • Geek Jab, занимающийся музыкой, назвал себя хорошим водителем и призвал комментаторов оставить шутки в стороне, поскольку он мог погибнуть.

Пожалеть или пожурить?

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