Названа лучшая машина августа на Авто.ру

Ferrari готовит кроссовер: первые шпионские фото

Новости

Дмитрий Елизаров

Пользователь Фейсбука Уолтер Вэйр опубликовал шпионские фото загадочного прототипа Ferrari. По его словам, модель на снимках может быть «мулом» будущего кроссовера Purosangue. Платформу испытывают в кузове, замаскированном под хэтчбек GTC4 Lusso. Дебютирует кроссовер не ранее 2022 года.

1/3

  • Прототип несёт на себе немало камуфляжа. Именно это заставило фотографа заподозрить в нём «мула» — новую платформу в старом кузове. Дело в том, что Ferrari намерена снять с производства модель GTC4 Lusso, а это означает, что прототип не может быть, к примеру, вторым поколением хэтча.

  • У тестовой машины заметно увеличенный дорожный просвет, нежели у GTC4 Lusso. Наконец, прототип наделён куда более широкими колёсными арками, что можно считать намёком на его вседорожную природу.

  • Новая архитектура Purosangue, которую сейчас разрабатывают в Ferrari, подразумевает возможность использования силовых агрегатов разных типов — от бензиновых V6 до гибридных силовых установок по образцу флагманской SF90 Stradale. Однако флагманская версия кроссовера, по некоторым сведениям, получит одну из версий фирменного 6,5-литрового V12, чья отдача может превысить 800 л.с. 

  • Ранее дизайнеры Ferrari утвердили проект внешности будущей новинки, и кроссовер из Маранелло будет радикально отличаться от предложений конкурентов. Основным его достоинством станет непохожесть на вседорожник.

А нужен ли Ferrari вообще кроссовер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение