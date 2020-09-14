Ferrari готовит кроссовер: первые шпионские фото

Прототип несёт на себе немало камуфляжа. Именно это заставило фотографа заподозрить в нём «мула» — новую платформу в старом кузове. Дело в том, что Ferrari намерена снять с производства модель GTC4 Lusso, а это означает, что прототип не может быть, к примеру, вторым поколением хэтча.

У тестовой машины заметно увеличенный дорожный просвет, нежели у GTC4 Lusso. Наконец, прототип наделён куда более широкими колёсными арками, что можно считать намёком на его вседорожную природу.

Новая архитектура Purosangue, которую сейчас разрабатывают в Ferrari, подразумевает возможность использования силовых агрегатов разных типов — от бензиновых V6 до гибридных силовых установок по образцу флагманской SF90 Stradale. Однако флагманская версия кроссовера, по некоторым сведениям, получит одну из версий фирменного 6,5-литрового V12, чья отдача может превысить 800 л.с.