Прототип кроссовера Ferrari впервые замечен в оригинальном кузове
Дмитрий Елизаров
Тестовый экземпляр вседорожника, который разрабатывает компания Ferrari, фотошпионы заметили поблизости от штаб-квартиры компании в Маранелло, сообщает издание Autocar. Кузов прототипа пока далёк от серийного, но даёт представление о компоновке будущей новинки.
Издание предполагает, что оболочку тестового кроссовера собрали на основе кузова серийного Maserati Levante. Однако прототип отличается заметно меньшим дорожным просветом, а на его капоте, более длинном, чем у Levante, видна характерная выпуклость.
Предположительно, длина капота объясняется принципами компоновки: кроссовер получит расположенный спереди, но сдвинутый в пределы колёсной базы 12-цилиндровый двигатель. Выпуклость же на капоте сделана для того, чтобы спрятать под ним габаритный мотор. Ещё одна примета, указывающая на использование V12, — конструкция выхлопа, похожая на применяемую на 812 Superfast с 800-сильным атмосферным мотором той же конфигурации.
Ранее сообщалось, что Ferrari планирует построить не традиционный кроссовер наподобие Lamborghini Urus, а что-то вроде просторного и комфортного вседорожного купе на четыре посадочных места со слегка увеличенным дорожным просветом. Базироваться оно будет на новейшей архитектуре компании под названием Purosangue. Она предусматривает широкие компоновочные возможности — изменение типа кузова, длины колёсной базы, числа посадочных мест и количества цилиндров в двигателе. Ожидается, что неизменным в этом типе архитектуры будет лишь расположение мотора и коробки передач: спереди и в районе задней оси соответственно.
Прототип будущего кроссовера Ferrari уже появлялся на дорогах. Однако тогда фотограф Уолтер Вэйр, опубликовавший изображения неопознанного тестового «мула» в кузове Ferrari GTC4 Lusso, лишь предполагал, что речь идёт о кроссовере.