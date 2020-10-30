Прототип кроссовера Ferrari впервые замечен в оригинальном кузове

Издание предполагает, что оболочку тестового кроссовера собрали на основе кузова серийного Maserati Levante. Однако прототип отличается заметно меньшим дорожным просветом, а на его капоте, более длинном, чем у Levante, видна характерная выпуклость.

Предположительно, длина капота объясняется принципами компоновки: кроссовер получит располо­женный спереди, но сдвинутый в пределы колёсной базы 12-цилин­дровый двигатель. Выпук­лость же на капоте сделана для того, чтобы спрятать под ним габаритный мотор. Ещё одна примета, указыва­ющая на исполь­зование V12, — конструкция выхлопа, похожая на применя­емую на 812 Superfast с 800-сильным атмо­сферным мотором той же конфигурации.

Ранее сообщалось, что Ferrari планирует построить не традици­онный кроссовер наподобие Lamborghini Urus, а что-то вроде просторного и комфортного вседорожного купе на четыре посадочных места со слегка увеличенным дорожным просветом. Базироваться оно будет на новейшей архитектуре компании под названием Purosangue. Она преду­сматривает широкие компоно­вочные возмож­ности — изменение типа кузова, длины колёсной базы, числа посадочных мест и коли­чества цилиндров в двигателе. Ожидается, что неизменным в этом типе архитектуры будет лишь располо­жение мотора и коробки передач: спереди и в районе задней оси соответ­ственно.