Первый кроссовер Ferrari не будет похожим на кроссовер
Николай Андреев
Компания Ferrari утвердила внешность первого кроссовера, который пока известен под внутризаводским индексом 175. Как рассказал изданию Autocar главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс, новая модель радикально отличается от всех паркетников, представленных в сегменте на данный момент.
Внешне кроссовер Ferrari будет напоминать купе, а длина кузова составит около пяти метров. Модель получит четырёхместную компоновку салона, а в оснащение войдёт подвеска с регулируемым дорожным просветом.
Паркетник Ferrari построят на модульной платформе Purosangue (по-итальянски «чистокровный»), которая предполагает компоновку transaxle – расположение двигателя спереди, а роботизированной коробки передач — сзади. Позже на этой платформе построят преемника модели GTC4 Lusso.
Архитектура Purosangue предусматривает установку двигателей V6, V8 и V12, а также гибрида, частично заимствованного у 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale. Какие именно моторы предложат паркетнику — пока неизвестно.
Официальная премьера первого кроссовера Ferrari намечена на 2022 год. Всего до 2023 года компания представит 15 новых моделей.