Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Первый кроссовер Ferrari не будет похожим на кроссовер

Новости

Николай Андреев

Компания Ferrari утвердила внешность первого кроссовера, который пока известен под внутри­заводским индексом 175. Как рассказал изданию Autocar главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс, новая модель радикально отличается от всех паркет­ников, представ­ленных в сегменте на данный момент.

Рендер кроссовера Ferrari от Autocar

  • Внешне кроссовер Ferrari будет напоминать купе, а длина кузова составит около пяти метров. Модель получит четырёх­местную компоновку салона, а в оснащение войдёт подвеска с регулиру­емым дорожным просветом.

  • Паркетник Ferrari построят на модульной платформе Purosangue (по-итальянски «чисто­кровный»), которая предполагает компоновку transaxle – расположе­ние двигателя спереди, а роботи­зиро­ванной коробки передач — сзади. Позже на этой платформе построят преемника модели GTC4 Lusso.

  • Архитектура Purosangue предусматри­вает установку двигателей V6, V8 и V12, а также гибрида, частично заимство­ванного у 1000-сильного супер­кара Ferrari SF90 Stradale. Какие именно моторы предложат паркетнику — пока неизвестно.

  • Официальная премьера первого кроссовера Ferrari намечена на 2022 год. Всего до 2023 года компания представит 15 новых моделей.

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