Первый кроссовер Ferrari не будет похожим на кроссовер

Внешне кроссовер Ferrari будет напоминать купе, а длина кузова составит около пяти метров. Модель получит четырёх­местную компоновку салона, а в оснащение войдёт подвеска с регулиру­емым дорожным просветом.

Паркетник Ferrari построят на модульной платформе Purosangue (по-итальянски «чисто­кровный»), которая предполагает компоновку transaxle – расположе­ние двигателя спереди, а роботи­зиро­ванной коробки передач — сзади. Позже на этой платформе построят преемника модели GTC4 Lusso.

Архитектура Purosangue предусматри­вает установку двигателей V6, V8 и V12, а также гибрида, частично заимство­ванного у 1000-сильного супер­кара Ferrari SF90 Stradale. Какие именно моторы предложат паркетнику — пока неизвестно.