Пять подержанных сумок для Ferrari продают по цене новой Lada Granta

В набор входят две большие сумки, деловой кейс с кодовыми замками и два небольших жёстких чемодан­чика. Все предметы выпол­нены из кожи с латунной фурнитурой и имеют подкладку из золотистой водо­отталки­вающей ткани. На внешние поверх­ности сумок и чемоданов нанесено тиснение, изобража­ющее логотип Ferrari и название модели.

Продавец набора аксессуаров приобрёл его в 1992 году вместе с Ferrari и, по всей видимости, активно использовал. В описании лота указы­вается, что на сумках и чемоданах встреча­ются пятна, царапины и трещины.

Помимо чемоданов, в комплект, выстав­ленный на продажу, входят отдельные матер­чатые чехлы для самих чемоданов, а также чехол для Ferrari 512 TR, изготов­ленный ещё одной итальян­ской фабрикой под названием Confezioni Andrea.