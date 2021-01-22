Эксперты: уровень аварийности каршеринга на самом деле не изменился

Пять подержанных сумок для Ferrari продают по цене новой Lada Granta

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу набор предметов багажа, сделанный фабрикой Schedoni для суперкара Ferrari 512 TR. Сумки и чемоданы выпущены почти 30 лет назад, тем не менее набор на данный момент стоит 8 тысяч долларов (или 590 тысяч рублей — это цена седана Lada Granta в одной из средних комплектаций).

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  • В набор входят две большие сумки, деловой кейс с кодовыми замками и два небольших жёстких чемодан­чика. Все предметы выпол­нены из кожи с латунной фурнитурой и имеют подкладку из золотистой водо­отталки­вающей ткани. На внешние поверх­ности сумок и чемоданов нанесено тиснение, изобража­ющее логотип Ferrari и название модели.

  • Продавец набора аксессуаров приобрёл его в 1992 году вместе с Ferrari и, по всей видимости, активно использовал. В описании лота указы­вается, что на сумках и чемоданах встреча­ются пятна, царапины и трещины.

  • Помимо чемоданов, в комплект, выстав­ленный на продажу, входят отдельные матер­чатые чехлы для самих чемоданов, а также чехол для Ferrari 512 TR, изготов­ленный ещё одной итальян­ской фабрикой под названием Confezioni Andrea.

  • Многие мировые премиум-бренды практикуют продажу дорожных наборов, адапти­рованных для размещения в багажниках суперкаров или выпол­ненных в схожем дизайне. К примеру, в комплект поставки особого Porsche 911 Turbo S, который можно купить только вместе с бизнес-джетом Embraer Phenom 300E, входят две дорожные сумки, чемоданчик для пилота и наручные часы от Porsche Design.

Роскошный чемодан или всё же автомобиль?

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