Пять подержанных сумок для Ferrari продают по цене новой Lada Granta
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу набор предметов багажа, сделанный фабрикой Schedoni для суперкара Ferrari 512 TR. Сумки и чемоданы выпущены почти 30 лет назад, тем не менее набор на данный момент стоит 8 тысяч долларов (или 590 тысяч рублей — это цена седана Lada Granta в одной из средних комплектаций).
В набор входят две большие сумки, деловой кейс с кодовыми замками и два небольших жёстких чемоданчика. Все предметы выполнены из кожи с латунной фурнитурой и имеют подкладку из золотистой водоотталкивающей ткани. На внешние поверхности сумок и чемоданов нанесено тиснение, изображающее логотип Ferrari и название модели.
Продавец набора аксессуаров приобрёл его в 1992 году вместе с Ferrari и, по всей видимости, активно использовал. В описании лота указывается, что на сумках и чемоданах встречаются пятна, царапины и трещины.
Помимо чемоданов, в комплект, выставленный на продажу, входят отдельные матерчатые чехлы для самих чемоданов, а также чехол для Ferrari 512 TR, изготовленный ещё одной итальянской фабрикой под названием Confezioni Andrea.
Многие мировые премиум-бренды практикуют продажу дорожных наборов, адаптированных для размещения в багажниках суперкаров или выполненных в схожем дизайне. К примеру, в комплект поставки особого Porsche 911 Turbo S, который можно купить только вместе с бизнес-джетом Embraer Phenom 300E, входят две дорожные сумки, чемоданчик для пилота и наручные часы от Porsche Design.