Продаётся существующий в единственном экземпляре суперкар Ferrari SP30
Артем Шахнович
Компания Crave Luxury Auto выставила на продажу уникальный суперкар Ferrari SP30 2012 года выпуска. Цену огласят только потенциальному покупателю по индивидуальному запросу.
Ferrari SP30 — выпущенный в единственном экземпляре суперкар, построенный для Чирага Арьи, владельца нефтехимической компании и большого поклонника Ferrari. Пробег автомобиля — всего 165 километров.
Впервые Crave Luxury Auto выставила SP30 на продажу в сентябре 2018 года. В феврале 2019-го суперкупе пытались безуспешно продать на аукционе RM Sotheby’s в Париже. Теперь компания вновь пытается найти ему нового владельца.
SP30 создан на основе Ferrari 599 GTO, являющегося дорожной версией трекового 599XX. Он унаследовал шасси и силовой агрегат донора (670-сильный атмосферный двигатель V12), и шестиступенчатую роботизированную коробку, но отличается кузовом с индивидуальным дизайном.
Во внешности SP30 нашлось место для компонентов от разных моделей Ferrari — таково было пожелание заказчика. В частности, головная оптика позаимствована у 458 Italia, а задние фонари — у 599. Винглеты на задних стойках напоминают о гоночном 599XX.
Концепция продолжается и в салоне с панелью приборов, рулём и креслами от 599 GTO. В отделке широко применён углепластик.
В какую сумму обошлась машина её первому владельцу — неизвестно.