Крутая копия шестиколёсного Гелика продаётся втрое дешевле оригинала

Продаётся существующий в единственном экземпляре суперкар Ferrari SP30

Новости

Артем Шахнович

Компания Crave Luxury Auto выставила на продажу уникальный суперкар Ferrari SP30 2012 года выпуска. Цену огласят только потенциальному покупателю по индивидуальному запросу.

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  • Ferrari SP30 — выпущенный в единственном экземпляре суперкар, построенный для Чирага Арьи, владельца нефтехимической компании и большого поклонника Ferrari. Пробег автомобиля — всего 165 километров.

  • Впервые Crave Luxury Auto выставила SP30 на продажу в сентябре 2018 года. В феврале 2019-го суперкупе пытались безуспешно продать на аукционе RM Sotheby’s в Париже. Теперь компания вновь пытается найти ему нового владельца.

  • SP30 создан на основе Ferrari 599 GTO, являющегося дорожной версией трекового 599XX. Он унаследовал шасси и силовой агрегат донора (670-сильный атмосферный двигатель V12), и шестиступенчатую роботизированную коробку, но отличается кузовом с индивидуальным дизайном.

  • Во внешности SP30 нашлось место для компонентов от разных моделей Ferrari — таково было пожелание заказчика. В частности, головная оптика позаимствована у 458 Italia, а задние фонари — у 599. Винглеты на задних стойках напоминают о гоночном 599XX.

  • Концепция продолжается и в салоне с панелью приборов, рулём и креслами от 599 GTO. В отделке широко применён углепластик.

  • В какую сумму обошлась машина её первому владельцу — неизвестно.

Сколько бы вы отдали за Ferrari SP30?

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