Продаётся существующий в единственном экземпляре суперкар Ferrari SP30

Ferrari SP30 — выпущенный в единственном экземпляре суперкар, построенный для Чирага Арьи, владельца нефтехимической компании и большого поклонника Ferrari. Пробег автомобиля — всего 165 километров.

Впервые Crave Luxury Auto выставила SP30 на продажу в сентябре 2018 года. В феврале 2019-го суперкупе пытались безуспешно продать на аукционе RM Sotheby’s в Париже. Теперь компания вновь пытается найти ему нового владельца.

SP30 создан на основе Ferrari 599 GTO, являющегося дорожной версией трекового 599XX. Он унаследовал шасси и силовой агрегат донора (670-сильный атмосферный двигатель V12), и шестиступенчатую роботизированную коробку, но отличается кузовом с индивидуальным дизайном.

Во внешности SP30 нашлось место для компонентов от разных моделей Ferrari — таково было пожелание заказчика. В частности, головная оптика позаимствована у 458 Italia, а задние фонари — у 599. Винглеты на задних стойках напоминают о гоночном 599XX.

Концепция продолжается и в салоне с панелью приборов, рулём и креслами от 599 GTO. В отделке широко применён углепластик.