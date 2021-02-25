Посмотрите на дрэг очень разных суперкаров: гибридный Ferrari SF90 AWD против McLaren 765LT
Кирилл Малышев
Youtube-канал Drag Times свёл в гонке по прямой на четверть мили суперкары, построенные по разным канонам. У Ferrari SF90 гибридная силовая установка и привод на все колёса. McLaren 765LT оснащён «восьмёркой», передающей тягу на заднюю ось.
Ferrari SF90 с трёх электромоторов и двигателя 4.0 V8 твин-турбо снимает 986 «лошадей». Тяга на все колёса идёт через
8-ступенчатый преселективный «робот». У МакЛарена только ДВС аналогичной конфигурации и объёма отдачей 765 сил, в преселективе на одну ступень меньше, а ведущие колёса задние. Зато «англичанин» на 145 килограммов легче.
Во всех трёх стартах на четверть мили Ferrari уверенно уезжала вперёд и на финише опережала соперника более чем на корпус. Задний привод сумел отыграться только при старте с места со скорости
35 миль/ч (56,3 км/ч).В серии заездов Ferrari показала лучшее время на четверть мили 9,98 секунды, McLaren – 10,25 секунды.
Ранее Youtube-канал Hoonigan придумал ещё одну нестандартную дрэг-дуэль, в которой сошлись купе BMW E36 и пятидверный Jeep Wrangler. Обе машины оснащены американскими моторами V8. Под капотом BMW — «восьмёрка» LS1 от Корветта объёмом 5,7 литра и мощностью 420 л.с. Через
6-ступенчатую «механику» тяга уходит на задние колёса. Jeep Wrangler оснащён двигателем Hemi 6.4 на 420 сил. Коробка автоматическая, привод — на все колёса.