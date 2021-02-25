Посмотрите на дрэг очень разных суперкаров: гибридный Ferrari SF90 AWD против McLaren 765LT

Ferrari SF90 с трёх электромоторов и двигателя 4.0 V8 твин-турбо снимает 986 «лошадей». Тяга на все колёса идёт через 8-ступен ­чатый пресе­лективный «робот». У МакЛарена только ДВС аналогичной конфигурации и объёма отдачей 765 сил, в преселективе на одну ступень меньше, а ведущие колёса задние. Зато «англичанин» на 145 кило­граммов легче.

Во всех трёх стартах на четверть мили Ferrari уверенно уезжала вперёд и на финише опережала соперника более чем на корпус. Задний привод сумел отыграться только при старте с места со скорости 35 миль/ч (56,3 км/ч). В серии заездов Ferrari показала лучшее время на четверть мили 9,98 секунды, McLaren – 10,25 секунды.