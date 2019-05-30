Подключаемый гибрид Ferrari: передний привод, 1000 сил и четыре мотора
Николай Андреев
Компания Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale. Он стал первой моделью бренда, оснащённой гибридной силовой установкой с возможностью зарядки батарей от внешних источников.
Впервые компании Ferrari пришлось прибегнуть к четырёхмоторной компоновке – турбированному V8 помогают три электромотора: один расположен между ДВС и коробкой передач, два – на передней оси.
Восьмицилиндровый мотор – модернизированная версия агрегата от 488 Pista и F8 Tributo. 3,9-литровую «восьмёрку» расточили до четырёх литров, установили новый непосредственный впрыск и изменили систему охлаждения. Это позволило увеличить отдачу бензинового двигателя с 720 л.с. (770 Н·м) до 780 л.с. (800 Н·м). Электромоторы дают ещё 220 л.с. Суммарная отдача – 1000 лошадиных сил.
Новый восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями лишён задней передачи – за задний ход отвечают передние электромоторы. С их помощью автомобиль может проехать в переднеприводном режиме на электротяге 25 километров, разгоняясь до 135 км/ч. Аккумулятор ёмкостью 7,9 кВт·ч расположен вертикально за сиденьями. Сколько времени требуется для его зарядки, неизвестно.
Разгон до «сотни» у Ferrari SF90 Stradale занимает 2,5 секунды, до 200 км/ч – 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.
Суперкар оснастили тормозами «по проводам», а масса SF90 Stradale составляет 1570 килограммов. При этом новое углепластиковое шасси на 40 процентов жёстче на кручение по сравнению с платформой F8 Tributo. Вместо подъёмного антикрыла Ferrari использовали опускающуюся секцию в задней части кузова. На скорости 250 км/ч прижимная сила SF90 Stradale достигает 390 килограммов.
В салоне появилась 16-дюймовая цифровая приборная панель, проекционный дисплей, сенсорные блоки управления светом и климатической установкой, а также руль с сенсорными кнопками с отдачей. Селектор управления трансмиссией на центральном тоннеле стилизован под «механику» классических моделей Ferrari.
Ferrari SF90 Stradale поступит в продажу до конца 2019 года. Помимо стандартной версии, покупателям предложат облегчённую на 30 килограммов модификацию Assetto Fiorano с карбоновыми дверьми и аэродинамическими элементами, изменёнными амортизаторами, титановыми пружинами и выпускной системой.