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Пилот Формулы-1 проехал на гоночной Ferrari по улицам Маранелло

Новости

Николай Андреев

Гонщик Шарль Леклер проехал на болиде Ferrari SF1000, подготов­ленном для чемпи­оната 2020 года, по улицам Маранелло от базы гоночной команды до тестовой трассы Фьорано. Ради этого полиция перекрыла улицы, а на тротуарах столпились очевидцы.

Гоночный дебют Ferrari SF1000 должен был состояться в марте на Гран-При Австралии, но за несколько дней до старта этап отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь первая гонка сезона-2020 пройдёт в Австрии 5 июля.

Видели вживую болид Формулы-1?

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