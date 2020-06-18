Пилот Формулы-1 проехал на гоночной Ferrari по улицам Маранелло
Николай Андреев
Гонщик Шарль Леклер проехал на болиде Ferrari SF1000, подготовленном для чемпионата 2020 года, по улицам Маранелло от базы гоночной команды до тестовой трассы Фьорано. Ради этого полиция перекрыла улицы, а на тротуарах столпились очевидцы.
Truly a nice way to wake up to today @Charles_Leclerc— tami. (@Vetteleclerc) June 18, 2020
credits: thewillyshow pic.twitter.com/379VoESruF
. @Charles_Leclerc driving the SF1000 in Maranello today— Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) June 18, 2020
: nicola_marcia21#F1 #Charles16 pic.twitter.com/XINjIX2qEa
Гоночный дебют Ferrari SF1000 должен был состояться в марте на Гран-При Австралии, но за несколько дней до старта этап отменили