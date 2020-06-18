Пилот Формулы-1 проехал на гоночной Ferrari по улицам Маранелло

Гонщик Шарль Леклер проехал на болиде Ferrari SF1000, подготов­ленном для чемпи­оната 2020 года, по улицам Маранелло от базы гоночной команды до тестовой трассы Фьорано. Ради этого полиция перекрыла улицы, а на тротуарах столпились очевидцы.