Громче вертолёта: представлен Ferrari с самым крутым выхлопом от Novitec

Выхлоп для Ferrari SA Aperta тюнеры сделали двух­режимным, снабдив его так называемым «режимом соседа»: пере­ключив ездовую электронику в Snow Mode, можно сделать звучание выхлопной системы за счёт встроенных клапанов заметно тише.

В «боевом» же режиме, как показал продемон­стри­ро­ванный на видео замер, выхлоп этой SA Aperta генерирует 124,7 децибела при максимальных оборотах двигателя. Согласно данным Википедии, движущийся грузовой вагон на расстоянии 7 метров обеспечи­вает звуковое давление в 90 децибел, вертолёт производит 110 дБ, а болевой порог челове­ческих ушей находится на отметке в 120 дБ.

При этом «пере­кричать» реактивный самолёт на взлёте эта Ferrari не сможет. Если стоять на расстоянии 25 метров от самолёта, шум его двигателей будет ощущаться как 140 дБ.

Ferrari представила родстер SA Aperta в 2010 году. Это особая версия модели 599 GTB, которая отличается от оригинала более мощным двигателем (шести­литровый V12 развивает 670 л.с. и 620 Нм), перена­строенной подвеской с адаптивными амортиза­торами и доработанной внеш­ностью. Построен суперкар в честь Серджио и Андреа Пинин­фарина и выпущен тиражом всего 80 экзем­пляров.