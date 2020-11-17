Громче вертолёта: представлен Ferrari с самым крутым выхлопом от Novitec
Дмитрий Елизаров
Немецкое тюнинг-ателье Novitec опубликовало на своём Youtube-канале видео, посвящённое суперкару Ferrari 599 SA Aperta. Одним из отличий доработанной модификации стала кастомная выхлопная система. Тюнеры замерили специальным прибором громкость её звучания, получив результат, превышающий показатели вертолёта и грузового состава.
Выхлоп для Ferrari SA Aperta тюнеры сделали двухрежимным, снабдив его так называемым «режимом соседа»: переключив ездовую электронику в Snow Mode, можно сделать звучание выхлопной системы за счёт встроенных клапанов заметно тише.
В «боевом» же режиме, как показал продемонстрированный на видео замер, выхлоп этой SA Aperta генерирует 124,7 децибела при максимальных оборотах двигателя. Согласно данным Википедии, движущийся грузовой вагон на расстоянии 7 метров обеспечивает звуковое давление в 90 децибел, вертолёт производит 110 дБ, а болевой порог человеческих ушей находится на отметке в 120 дБ.
При этом «перекричать» реактивный самолёт на взлёте эта Ferrari не сможет. Если стоять на расстоянии 25 метров от самолёта, шум его двигателей будет ощущаться как 140 дБ.
Ferrari представила родстер SA Aperta в 2010 году. Это особая версия модели 599 GTB, которая отличается от оригинала более мощным двигателем (шестилитровый V12 развивает 670 л.с. и 620 Нм), перенастроенной подвеской с адаптивными амортизаторами и доработанной внешностью. Построен суперкар в честь Серджио и Андреа Пининфарина и выпущен тиражом всего 80 экземпляров.
То же ателье Novitec недавно представило доработанный вариант ещё одной экзотической модели Ferrari — спидстера Monza SP1. Он тоже получил кастомную выхлопную систему, которая для лучшего теплоотведения отделана золотом.