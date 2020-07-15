Не только колёса: тюнеры из Wheelsandmore прокачали Ferrari Roma
Артем Шахнович
Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore представило программу комплексных доработок для спорткара Ferrari Roma.
Двигатель V8 объёмом 3,9 л с двумя турбонагнетателями стандартно развивает 620 л.с. и 760 Нм. Новая программа управления электронным блоком повысила отдачу двигателя до 700 л.с. и 885 Нм.
О динамике модифицированного Roma пока информации нет. Серийное купе разгоняется до сотни за 3,4 секунды, а до
200 км/ч— за 9,3 секунды. Максимальная скорость заводского автомобиля превышает 320 км/ч.
В экстерьер итальянского купе изменения пока не вносились — поменялись лишь колёсные диски, доступные в размерности 21 или 22 дюйма и в трёх вариантах дизайна.
В будущем Wheelsandmore предложит владельцам Ferrari Roma спортивную подвеску с уменьшенным дорожным просветом и выпускную систему с возможностью регулировки громкости звука выхлопа.