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Не только колёса: тюнеры из Wheelsandmore прокачали Ferrari Roma

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Артем Шахнович

Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore представило программу комплексных доработок для спорткара Ferrari Roma.

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  • Двигатель V8 объёмом 3,9 л с двумя турбо­нагнетателями стандартно развивает 620 л.с. и 760 Нм. Новая программа управления электронным блоком повысила отдачу двигателя до 700 л.с. и 885 Нм.

  • О динамике модифициро­ванного Roma пока информации нет. Серийное купе разгоняется до сотни за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 9,3 секунды. Максимальная скорость заводского автомобиля превышает 320 км/ч.

  • В экстерьер итальянского купе изменения пока не вносились — поменялись лишь колёсные диски, доступные в размерности 21 или 22 дюйма и в трёх вариантах дизайна.

  • В будущем Wheelsandmore предложит владельцам Ferrari Roma спортивную подвеску с уменьшен­ным дорожным просветом и выпускную систему с возмож­ностью регулировки громкости звука выхлопа.

Тюнинг Ferrari — это…

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