Не только колёса: тюнеры из Wheelsandmore прокачали Ferrari Roma

Двигатель V8 объёмом 3,9 л с двумя турбо­нагнетателями стандартно развивает 620 л.с. и 760 Нм. Новая программа управления электронным блоком повысила отдачу двигателя до 700 л.с. и 885 Нм.

О динамике модифициро­ванного Roma пока информации нет. Серийное купе разгоняется до сотни за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 9,3 секунды. Максимальная скорость заводского автомобиля превышает 320 км/ч.

В экстерьер итальянского купе изменения пока не вносились — поменялись лишь колёсные диски, доступные в размерности 21 или 22 дюйма и в трёх вариантах дизайна.