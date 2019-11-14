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620-сильное купе Ferrari назвали в честь столицы Италии

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Николай Андреев

Компания Ferrari представила купе, которое получило название Roma. Спорткар начального уровня (по сравнению с другими моделями бренда) оснащён битурбированным V8, расположенным спереди в пределах колёсной базы, – ранее в модельном ряду итальянской марки такого сочетания не было.

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  • Ferrari Roma построена на шасси купе-кабриолета Portofino и использует такой же 3,9-литровый V8 с двумя турбинами, только форсированный с 600 до 620 л.с. при неизменном крутящем моменте в 760 Н·м. Семиступенчатую преселективную коробку передач на новинке заменили восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

  • Купе легче исходного кабриолета на 73 кило­грамма: сухая масса Roma составляет 1472 килограмма. Благодаря этому, а также увеличенной мощности разгон до 100 км/ч у новинки занимает 3,4 секунды против 3,5 секунд у Portofino, а до 200 км/ч – 9,3 секунды вместо 10,8. Максимальная скорость обеих моделей превышает отметку 320 км/ч.

  • Внешность Ferrari Roma выполнена в минималистичном стиле без использования резких граней. Дизайнеры вдохновлялись переднемоторными моделями Ferrari 1960-х и 1970-х годов, такими как 250 GT Berlinetta Lusso и 365 GTB/4 Daytona. Длина, ширина, высота и колёсная база новинки равны 4656, 1974, 1301 и 2670 милли­метрам соответ­ственно.

  • Интерьер Roma встречает новой архитектурой с массивной центральной консолью, на которой установлен вертикальный дисплей для управления мультимедийкой и климат-контролем. Перед пассажиром расположен фирменный для Ferrari дополнительный сенсорный дисплей. За двумя креслами нет второго ряда – лишь небольшая полка для вещей.

В Ferrari пока не сообщили дату начала продаж и стоимость купе Roma. Но можно ориентироваться на родственный купе-кабриолет Portofino, цены на который в Европе начинаются с отметки в 190 тысяч евро (13,4 миллиона рублей).

Ferrari Roma достойна называться в честь столицы Италии?

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