620-сильное купе Ferrari назвали в честь столицы Италии
Николай Андреев
Компания Ferrari представила купе, которое получило название Roma. Спорткар начального уровня (по сравнению с другими моделями бренда) оснащён битурбированным V8, расположенным спереди в пределах колёсной базы, – ранее в модельном ряду итальянской марки такого сочетания не было.
Ferrari Roma построена на шасси купе-кабриолета Portofino и использует такой же 3,9-литровый V8 с двумя турбинами, только форсированный с 600 до 620 л.с. при неизменном крутящем моменте в 760 Н·м. Семиступенчатую преселективную коробку передач на новинке заменили восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Купе легче исходного кабриолета на 73 килограмма: сухая масса Roma составляет 1472 килограмма. Благодаря этому, а также увеличенной мощности разгон до
100 км/чу новинки занимает 3,4 секунды против 3,5 секунд у Portofino, а до 200 км/ч– 9,3 секунды вместо 10,8. Максимальная скорость обеих моделей превышает отметку 320 км/ч.
Внешность Ferrari Roma выполнена в минималистичном стиле без использования резких граней. Дизайнеры вдохновлялись переднемоторными моделями Ferrari
1960-хи 1970-хгодов, такими как 250 GT Berlinetta Lusso и 365 GTB/4Daytona. Длина, ширина, высота и колёсная база новинки равны 4656, 1974, 1301 и 2670 миллиметрам соответственно.
Интерьер Roma встречает новой архитектурой с массивной центральной консолью, на которой установлен вертикальный дисплей для управления мультимедийкой и климат-контролем. Перед пассажиром расположен фирменный для Ferrari дополнительный сенсорный дисплей. За двумя креслами нет второго ряда – лишь небольшая полка для вещей.
В Ferrari пока не сообщили дату начала продаж и стоимость купе Roma. Но можно ориентироваться на родственный купе-кабриолет Portofino, цены на который в Европе начинаются с отметки в 190 тысяч евро (13,4 миллиона рублей).