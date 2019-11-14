620-сильное купе Ferrari назвали в честь столицы Италии

Ferrari Roma построена на шасси купе-кабриолета Portofino и использует такой же 3,9-литровый V8 с двумя турбинами, только форсированный с 600 до 620 л.с. при неизменном крутящем моменте в 760 Н·м. Семиступенчатую преселективную коробку передач на новинке заменили восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Купе легче исходного кабриолета на 73 кило­грамма: сухая масса Roma составляет 1472 килограмма. Благодаря этому, а также увеличенной мощности разгон до 100 км/ч у новинки занимает 3,4 секунды против 3,5 секунд у Portofino, а до 200 км/ч – 9,3 секунды вместо 10,8. Максимальная скорость обеих моделей превышает отметку 320 км/ч.

Внешность Ferrari Roma выполнена в минималистичном стиле без использования резких граней. Дизайнеры вдохновлялись переднемоторными моделями Ferrari 1960-х и 1970-х годов, такими как 250 GT Berlinetta Lusso и 365 GTB/4 Daytona. Длина, ширина, высота и колёсная база новинки равны 4656, 1974, 1301 и 2670 милли­метрам соответ­ственно.