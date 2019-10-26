Суперкар курильщика: пять реплик Ferrari, которые хочется развидеть
Андрей Шульдешов
Многим хочется казаться, а не быть. Или, как минимум, ездить на дорогом роскошном суперкаре, когда денег хватает только на древний японский хэтчбек. И что же им делать? Кто-то начинает упорно работать и копить деньги, а кто-то скачивает из интернета десяток-другой фотографий с суперкаром мечты и уединяется со своей колымагой в гараже, прихватив болгарку и побольше эпоксидной смолы. Мы нашли пять примеров того, чем это обычно заканчивается.
Ferrari F40 из Pontiac Firebird
У американского купе Pontiac Firebird — двигатель V8. И у культового итальянского суперкара Ferrari F40 тоже двигатель V8. Создателям автомобиля на фото, видимо, этого совпадения оказалось достаточно, чтобы решиться на переделку американца под итальянца. Они, правда, не учли, что мотор Pontiac — это 5,7-литровый атмосферник, а мотор Ferrari — более компактный и с турбонаддувом. А ещё то, что у американца двигатель стоит спереди, а у итальянца сзади. Из-за этого Firebird, переделанный в Ferrari F40, выглядит непропорционально и странно. Тем не менее авторы проекта не постеснялись запустить продажи готовых кит-комплектов для переделки американского купе в итальянское, но парни из Маранелло быстро отреагировали и через суд убили эту инициативу. Теперь кит-комплект купить нельзя, а вот конкретно эту машину — можно. Правда, владелец не постеснялся просить за неё 21 000 долларов — примерно вдвое выше стоимости обычного Pontiac Firebird того же года, в хорошем состоянии и без переделок.
Ferrari Testarossa на стероидах из Pontiac Fiero
Сама по себе идея сделать реплику Ferrari Testarossa на базе Pontiac Fiero кажется относительно здравой: по крайней мере, у обеих машин центральномоторная компоновка и выдвижные фары. Но авторы конкретно этого проекта в какой-то момент свернули не туда, и кузов от Fiero внезапно оказался на раме от внедорожника Chevrolet Blazer K5 — со всеми вытекающими последствиями в виде огромного клиренса, внедорожных колёс и кенгурятника. Вы спросите, при чём тут Testarossa? Из её образа позаимствовали узнаваемый дизайн задних фонарей и боковых воздухозаборников (они, кстати, тут просто нарисованы), а также логотип Ferrari на капоте. Может, и хорошо, что на этом пластическая операция закончилась? По крайней мере, с настоящей Testarossa это чудо точно не перепутают.
Ferrari F40 из Nissan Sentra
В сумрачном мире создателей гаражных реплик как-то не принято сильно заморачиваться по поводу пропорций и качества подгонки деталей, но эта переделка Nissan Sentra 1990 года в Ferrari F40 даже на фоне аналогичных творений выглядит просто чудовищно. Пропорции? Нет, не слышали. Кузов, кажется, существует отдельно от шасси, гоночные ковши, очевидно, сделаны из проволоки и монтажной пены, руль куплен на ближайшем авторынке, а жуткую покраску валиком легко различить даже на не очень качественных фотографиях. И вы удивитесь, но вот в таком состоянии машина одно время продавалась на сайте Craigslist за 5800 долларов. Иногда в этой жизни вопросов явно больше, чем ответов.
Ещё одна Ferrari F40 — из Suzuki SC100 GX
У маленького хэтчбека Suzuki SC100 GX De Luxe мотор установлен сзади. Почти суперкар! Так и подумал владелец Suzuki в Голландии, после чего вылепил из маленького кузова своей машины некое подобие Ferrari F40. Воспроизвести все дизайнерские элементы оригинала у автора не получилось: не хватило то ли времени, то ли точных размеров кузова. Зато он заморочился и технической составляющей, поменяв стандартный 970-кубовый моторчик мощностью 47 лошадиных сил на более мощный агрегат от Ford Escort. Итак, это Suzuki с мотором от Ford и дизайном от Ferrari, и всё это продавали на местном сайте объявлений за 2750 евро. Объявления больше нет. Неужели купили?
Ferrari Enzo из Ferrari F430. Что? Да!
А это, пожалуй, самый неудачный и бессмысленный проект в нашей подборке. Нет, он сделан заметно качественнее автомобилей выше, и денег на него явно потрачено куда больше. Но именно последний факт и вызывает недоумение, потому что это реплика Ferrari, сделанная... из настоящей Ferrari. Кто-то в Израиле взял отличную Ferrari F430 2007 года с пробегом всего 6400 километров и нарядил её в карбоновый (!) кузов, копирующий дизайн Ferrari Enzo. Причём при переделке передней части были сохранены оригинальные фары от F430, задняя оптика тоже штатная, да и по технике изменений не вносилось: здесь всё тот же 4,3-литровый V8 мощностью 490 лошадиных сил. Зато в сумерках и издалека эта машина теперь действительно похожа на коллекционный гиперкар Enzo, а двери у неё открываются вверх, на дешёвых и наспех прикрученных газовых упорах из ближайшего ларька с тюнячками. В итоге у владельца теперь нет ни нормальной F430, ни Enzo. Это как покрасить бриллиант зелёнкой, чтобы он стал похож на изумруд. Стоило ли оно того? Владелец считает, что да: он пытался продать это за 400 000 долларов! Но никто не купил. Интересно, почему…