Суперкар курильщика: пять реплик Ferrari, которые хочется развидеть

А это, пожалуй, самый неудачный и бессмысленный проект в нашей подборке. Нет, он сделан заметно качественнее автомобилей выше, и денег на него явно потрачено куда больше. Но именно последний факт и вызывает недоумение, потому что это реплика Ferrari, сделанная... из настоящей Ferrari. Кто-то в Израиле взял отличную Ferrari F430 2007 года с пробегом всего 6400 километров и нарядил её в карбоновый (!) кузов, копирующий дизайн Ferrari Enzo. Причём при переделке передней части были сохранены оригинальные фары от F430, задняя оптика тоже штатная, да и по технике изменений не вносилось: здесь всё тот же 4,3-литровый V8 мощностью 490 лошадиных сил. Зато в сумерках и издалека эта машина теперь действительно похожа на коллекционный гиперкар Enzo, а двери у неё открываются вверх, на дешёвых и наспех прикрученных газовых упорах из ближайшего ларька с тюнячками. В итоге у владельца теперь нет ни нормальной F430, ни Enzo. Это как покрасить бриллиант зелёнкой, чтобы он стал похож на изумруд. Стоило ли оно того? Владелец считает, что да: он пытался продать это за 400 000 долларов! Но никто не купил. Интересно, почему…