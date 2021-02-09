Реплику культового суперкара Ferrari F40 продают по цене в 40 раз дешевле оригинала
Дмитрий Елизаров
Компания Worldwide Vintage Autos в Колорадо выставила на продажу копию знаменитого Ferrari F40. Автомобиль оценили в 24 900 долларов (1,83 миллиона рублей), тогда как стоимость оригинального суперкара на аукционах нередко достигает миллиона. Дело в том, что технически спорткар — это вполне массовый Pontiac Fiero.
Учитывая, что обе модели имеют среднемоторную компоновку, реплика выглядит достаточно реалистично (если закрыть глаза на довольно странные пропорции). Создатели копии прилежно воспроизвели очертания передней части, пластику боковин кузова, массивное антикрыло и даже заднюю оптику культовой F40. Кроме того, применены аутентичные колёсные диски.
Интерьер, между тем, остался практически штатным за исключением рулевого колеса, в центре которого располагается «гарцующий жеребец» Ferrari — правда, отчего-то перевёрнутый.
В движение необычный суперкар приводится восьмицилиндровым мотором объёмом 383 кубических дюйма (6,3 литра) от Chevrolet в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Отдача мотора не указывается.
Донорский Pontiac Fiero появился на свет в 1991 году, но реплику построили только 15 лет спустя. С тех пор машина проехала чуть более 900 километров. В качестве дополнительных достоинств «суперкара» указываются кастомная аудиосистема с протоколом Bluetooth и новые спортивные покрышки, в качестве недостатков — неработающий кондиционер.
Pontiac Fiero в силу своих конструктивных особенностей и доступности нередко становится объектом для переделок. Помимо копий Ferrari на его базе строили реплики разных моделей Lamborghini и Porsche. Одну такую копию в сентябре прошлого года продавали за 6900 долларов.