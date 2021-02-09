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Реплику культового суперкара Ferrari F40 продают по цене в 40 раз дешевле оригинала

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Дмитрий Елизаров

Компания Worldwide Vintage Autos в Колорадо выставила на продажу копию знаменитого Ferrari F40. Автомобиль оценили в 24 900 долларов (1,83 миллиона рублей), тогда как стоимость оригиналь­ного суперкара на аукционах нередко достигает миллиона. Дело в том, что техни­чески спорткар — это вполне массовый Pontiac Fiero.

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  • Учитывая, что обе модели имеют средне­моторную компоновку, реплика выглядит достаточно реали­стично (если закрыть глаза на довольно странные пропорции). Создатели копии прилежно воспроиз­вели очертания передней части, пластику боковин кузова, массивное анти­крыло и даже заднюю оптику культовой F40. Кроме того, применены аутентичные колёсные диски.

  • Интерьер, между тем, остался практически штатным за исключе­нием рулевого колеса, в центре которого располагается «гарцующий жеребец» Ferrari — правда, отчего-то перевёрнутый.

  • В движение необычный суперкар приводится восьми­цилин­дровым мотором объёмом 383 кубических дюйма (6,3 литра) от Chevrolet в паре с пяти­ступен­чатой механической коробкой. Отдача мотора не указывается.

  • Донорский Pontiac Fiero появился на свет в 1991 году, но реплику построили только 15 лет спустя. С тех пор машина проехала чуть более 900 километров. В качестве допол­нитель­ных достоинств «суперкара» указываются кастомная аудио­система с протоколом Bluetooth и новые спортивные покрышки, в качестве недостатков — неработающий кондиционер.

  • Pontiac Fiero в силу своих конструктивных особен­ностей и доступ­ности нередко становится объектом для переделок. Помимо копий Ferrari на его базе строили реплики разных моделей Lamborghini и Porsche. Одну такую копию в сентябре прошлого года продавали за 6900 долларов.

Купить дешёвую реплику или копить на оригинал?

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