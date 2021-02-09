Реплику культового суперкара Ferrari F40 продают по цене в 40 раз дешевле оригинала

Учитывая, что обе модели имеют средне­моторную компоновку, реплика выглядит достаточно реали­стично (если закрыть глаза на довольно странные пропорции). Создатели копии прилежно воспроиз­вели очертания передней части, пластику боковин кузова, массивное анти­крыло и даже заднюю оптику культовой F40. Кроме того, применены аутентичные колёсные диски.

Интерьер, между тем, остался практически штатным за исключе­нием рулевого колеса, в центре которого располагается «гарцующий жеребец» Ferrari — правда, отчего-то перевёрнутый.

В движение необычный суперкар приводится восьми­цилин­дровым мотором объёмом 383 кубических дюйма (6,3 литра) от Chevrolet в паре с пяти­ступен­чатой механической коробкой. Отдача мотора не указывается.

Донорский Pontiac Fiero появился на свет в 1991 году, но реплику построили только 15 лет спустя. С тех пор машина проехала чуть более 900 километров. В качестве допол­нитель­ных достоинств «суперкара» указываются кастомная аудио­система с протоколом Bluetooth и новые спортивные покрышки, в качестве недостатков — неработающий кондиционер.