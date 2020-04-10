Ferrari зарабатывает на каждой машине в 926 раз больше, чем Nissan

В 2019 году компания Ferrari заработала на продаже каждого автомо­биля в десятки, а то и в сотни раз больше, чем другие автопроиз­водители. Такой статистикой поделился портал Car Industry Analysis.

Так, BMW требуется продать 30 автомобилей, чтобы заработать столько же, сколько Ferrari получает с одной машины. Другим компаниям нужно ещё больше: 44 машины у Toyota, 56 у Volkswagen и 67 у Mercedes-Benz. Последние места в списке заняли Ford (908 машин) и Nissan (926 машин).