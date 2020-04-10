Ferrari зарабатывает на каждой машине в 926 раз больше, чем Nissan
Николай Андреев
В 2019 году компания Ferrari заработала на продаже каждого автомобиля в десятки, а то и в сотни раз больше, чем другие автопроизводители. Такой статистикой поделился портал Car Industry Analysis.
Так, BMW требуется продать 30 автомобилей, чтобы заработать столько же, сколько Ferrari получает с одной машины. Другим компаниям нужно ещё больше: 44 машины у Toyota, 56 у Volkswagen и 67 у Mercedes-Benz. Последние места в списке заняли Ford (908 машин) и Nissan (926 машин).
Компания Ferrari в 2019 году впервые в своей истории за год продала более 10 тысяч автомобилей. За 12 месяцев по всему миру был раскуплен 10 131 суперкар, что на 9,5 процента больше, чем в 2018 году. Из них 4895 машин получили клиенты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, 2900 автомобилей отправили в Северную и Южную Америку, а ещё 836 — в Китай, Гонконг и Тайвань.
В итоге чистая прибыль Ferrari в 2019 году увеличилась на 10,1 процента и достигла 3,7 миллиарда евро. Средства пойдут на разработку новых моделей, в том числе первого кроссовера марки. Главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс ранее пообещал, что новая пятиметровая модель будет радикально отличаться от всех вседорожников, представленных сейчас в люксовом сегменте. Премьера первого кроссовера Ferrari состоится в 2022 году.