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Видео: как не нужно водить 720-сильную Ferrari, когда она у тебя только второй день

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Михаил Кондратьев

В YouTube появился ролик с аварией Ferrari, случившейся, казалось бы, на ровном месте. Водитель хотел покрасоваться перед камерой и резко ускориться, но вылетел с дороги и достаточно серьёзно повредил купе 488 Pista. Согласно описанию видео, авто­мобилю был всего один день.

  • Съёмка машины, по всей видимости, велась специально. Сперва ярко-красная двухдверка ехала позади «камера-кара», но позже на шоссе вышла вперёд. Тогда водитель снизил скорость и скинул несколько передач, чтобы резко ускориться. Но вместо этого купе занесло и оно, ударившись о бордюр, оказалось в кювете.

  • Вероятно, водитель выключил или ослабил систему стабили­зации, но не имел достаточного опыта управления авто­мобилем, чтобы само­стоятельно справиться с заносом. Ролик был снят в Нидерландах.

  • Представленная в 2018 году 488 Pista оснащается 720-сильным (770 Нм) V8 с двумя турбинами, на разгон до 100 км/ч ей требуется всего 2,85 секунды, а 200 км/ч купе набирает за 7,6 секунды.

  • В апреле текущего года житель Велико­британии разбил спортседан Mitsubishi Lancer Evolution, который выиграл в лотерею. Он попал в аварию на следующий день после получения машины.

Справлялись когда-нибудь с заносом?

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