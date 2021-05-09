Видео: как не нужно водить 720-сильную Ferrari, когда она у тебя только второй день

Съёмка машины, по всей видимости, велась специально. Сперва ярко-красная двухдверка ехала позади «камера-кара», но позже на шоссе вышла вперёд. Тогда водитель снизил скорость и скинул несколько передач, чтобы резко ускориться. Но вместо этого купе занесло и оно, ударившись о бордюр, оказалось в кювете.

Вероятно, водитель выключил или ослабил систему стабили­зации, но не имел достаточного опыта управления авто­мобилем, чтобы само­стоятельно справиться с заносом. Ролик был снят в Нидерландах.

Представленная в 2018 году 488 Pista оснащается 720-сильным (770 Нм) V8 с двумя турбинами, на разгон до 100 км/ч ей требуется всего 2,85 секунды, а 200 км/ч купе набирает за 7,6 секунды.