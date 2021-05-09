Видео: как не нужно водить 720-сильную Ferrari, когда она у тебя только второй день
Михаил Кондратьев
В YouTube появился ролик с аварией Ferrari, случившейся, казалось бы, на ровном месте. Водитель хотел покрасоваться перед камерой и резко ускориться, но вылетел с дороги и достаточно серьёзно повредил купе 488 Pista. Согласно описанию видео, автомобилю был всего один день.
Съёмка машины, по всей видимости, велась специально. Сперва ярко-красная двухдверка ехала позади «камера-кара», но позже на шоссе вышла вперёд. Тогда водитель снизил скорость и скинул несколько передач, чтобы резко ускориться. Но вместо этого купе занесло и оно, ударившись о бордюр, оказалось в кювете.
Вероятно, водитель выключил или ослабил систему стабилизации, но не имел достаточного опыта управления автомобилем, чтобы самостоятельно справиться с заносом. Ролик был снят в Нидерландах.
Представленная в 2018 году 488 Pista оснащается 720-сильным (770 Нм) V8 с двумя турбинами, на разгон до
100 км/чей требуется всего 2,85 секунды, а 200 км/чкупе набирает за 7,6 секунды.
В апреле текущего года житель Великобритании разбил спортседан Mitsubishi Lancer Evolution, который выиграл в лотерею. Он попал в аварию на следующий день после получения машины.