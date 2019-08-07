Разбитый Ferrari 488 Pista оценили в 417 тысяч долларов

Купе получило боковой удар, в результате чего пассажирскую дверь полностью смяло, из неё выстрелила подушка безопасности. Немного досталось переднему и заднему крыльям, а на замшевых сиденьях и центральном тоннеле появились пятна от разлитого напитка. В остальном суперкар выглядит неплохо и в техническом плане полностью исправен.