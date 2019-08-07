Владелица пятилетнего Kia Rio отсудила 1,56 миллиона рублей за ржавчину на машине

Разбитый Ferrari 488 Pista оценили в 417 тысяч долларов

Новости

Николай Андреев

На американской торговой площадке Copart, которая занимается продажей списанных автомобилей от страховых компаний, выставили на открытые торги Ferrari 488 Pista 2018 года выпуска, после аварии. Купе с маленьким пробегом в 149 миль (240 километров) оценили в 417 314 долларов (27,1 миллиона рублей).

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  • Купе получило боковой удар, в результате чего пассажирскую дверь полностью смяло, из неё выстрелила подушка безопасности. Немного досталось переднему и заднему крыльям, а на замшевых сиденьях и центральном тоннеле появились пятна от разлитого напитка. В остальном суперкар выглядит неплохо и в техническом плане полностью исправен.

  • Стоимость Ferrari 488 Pista в идеальном состоянии доходит до 600 000 долларов (39 миллионов рублей), однако текущая ставка за слегка разбитое купе составляет 182 000 долларов (11,8 миллиона рублей).

Pista является самой мощной версией купе 488 GTB. Суперкар отличается облегчённым на 90 кило­граммов кузовом и оснащается 720-сильной 3,9-литровой «турбо­восьмёркой». Купе разгоняется до 100 км/ч за 2,85 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Разбитый Ferrari 488 Pista за 417 314 долларов – выгодная сделка?

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