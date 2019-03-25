Представлена уникальная модель Ferrari P80/C: 4 года работы ради одного экземпляра
Николай Андреев
Компания Ferrari показала спорткар P80/C, созданный в единственном экземпляре. Работу над ним вело отделение Special Projects. Проект был начат ещё в 2015 году – ни один другой индивидуальный заказ в Ferrari не выполняли так долго. А всё потому, что почти каждая деталь разрабатывалась заново, при этом учитывалось влияние каждого элемента и на аэродинамику, и на эстетический облик.
В основу P80/C положен гоночный Ferrari 488 GT3 с 3,9-литровым V8 мощностью 550 л.с., у которого колёсная база на 50 миллиметров длиннее, чем у дорожного 488 GTB. Полностью новый кузов отсылает знатоков к легендарным моделям итальянской фирмы из прошлого, а скрытые фары напоминают воздухозаборники в бампере Ferrari 330 P3/P4.
Кузов, целиком выполненный из углеродного волокна, оставлен неокрашенным там, где детали имеют чисто техническую функцию. Панели, расположенные у всех на виду, – традиционного ярко-красного цвета Rosso Vero.
Максимально облегчённый салон напоминает обычный Ferrari 488 GTB только воздуховодами системы вентиляции. Развернутая к водителю центральная консоль усеяна аналоговыми переключателями, а от гоночной машины тут остался мощный каркас безопасности.
Ferrari не делится ни характеристиками, ни ценой P80/C. Не разглашается и имя самого терпеливого клиента в мире. Однако премьеру провёл гонконгский дилер марки – компания Blackbird Concessionaires, так что заказчик, скорее всего, из этой страны.