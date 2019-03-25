Представлена уникальная модель Ferrari P80/C: 4 года работы ради одного экземпляра

Компания Ferrari показала спорткар P80/C, созданный в единственном экземпляре. Работу над ним вело отделение Special Projects. Проект был начат ещё в 2015 году – ни один другой индивидуальный заказ в Ferrari не выполняли так долго. А всё потому, что почти каждая деталь разрабатывалась заново, при этом учитывалось влияние каждого элемента и на аэродинамику, и на эстетический облик.