Посмотрите, как горит культовая Ferrari ценой выше 100 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
Японские пожарные не смогли спасти от уничтожения суперкар Ferrari F40: внезапно вспыхнувший огонь спалил редкое купе дотла. Как уточняет издание Autoevolution, купе могло стоить около полутора миллионов долларов — эквивалент 110,5 миллиона рублей.
Причина возгорания достоверно неизвестна. Предположительно, к пожару привело ослабшее крепление топливопровода, из-за чего бензин попал на раскалённые детали двигателя. Местная пресса утверждает, что пара, ехавшая в суперкаре, заметила дым из моторного отсека, остановилась и вызвала пожарных. На борьбу с огнём у них ушло полтора часа, но спасти Ferrari F40 не удалось. Люди при этом не пострадали.
Пожар произошёл на платной трассе Хаконэ в префектуре Конагава. The Drive уточняет, что в силу своей конфигурации изобилующая поворотами дорога является одной из наиболее популярных у любителей активного вождения японских трасс.
Ferrari F40 была представлена в 1987 году и считается последней моделью, конструкцию которой одобрил лично Энцо Феррари. Производили суперкар до 1992 года. Компания выпустила 1315 купе, хотя изначально планировалось собрать только 400 — к увеличению тиража Ferrari подтолкнула популярность модели.
Ferrari F40 оснащалась 2,9-литровым V8, развивающим 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента, и была способна ускориться до
100 км/чза 3,7 секунды при максимальной скорости 324 км/ч.На аукционах цена хорошо сохранившихся машин порой превышает полтора миллиона долларов, а самый успешный экземпляр гоночного варианта Ferrari F40 продали в 2019 году за 4,84 миллиона евро, то есть дороже 433 миллионов рублей по нынешнему курсу.