Посмотрите, как горит культовая Ferrari ценой выше 100 миллионов рублей

Причина возгорания достоверно неизвестна. Предполо­жительно, к пожару привело ослабшее крепление топливо­провода, из-за чего бензин попал на раскалённые детали двигателя. Местная пресса утверждает, что пара, ехавшая в суперкаре, заметила дым из моторного отсека, остановилась и вызвала пожарных. На борьбу с огнём у них ушло полтора часа, но спасти Ferrari F40 не удалось. Люди при этом не пострадали.

Пожар произошёл на платной трассе Хаконэ в префектуре Конагава. The Drive уточняет, что в силу своей конфигу­рации изобилующая поворотами дорога является одной из наиболее популярных у любителей активного вождения японских трасс.

Ferrari F40 была представлена в 1987 году и считается последней моделью, конструкцию которой одобрил лично Энцо Феррари. Производили суперкар до 1992 года. Компания выпустила 1315 купе, хотя изначально планиро­валось собрать только 400 — к увеличе­нию тиража Ferrari подтолкнула популярность модели.