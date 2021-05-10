Новый полноприводный «Соболь»: первое фото

Посмотрите, как горит культовая Ferrari ценой выше 100 миллионов рублей

Новости

Дмитрий Елизаров

Японские пожарные не смогли спасти от уничтожения суперкар Ferrari F40: внезапно вспыхнувший огонь спалил редкое купе дотла. Как уточняет издание Autoevolution, купе могло стоить около полутора миллионов долларов — эквивалент 110,5 миллиона рублей.

  • Причина возгорания достоверно неизвестна. Предполо­жительно, к пожару привело ослабшее крепление топливо­провода, из-за чего бензин попал на раскалённые детали двигателя. Местная пресса утверждает, что пара, ехавшая в суперкаре, заметила дым из моторного отсека, остановилась и вызвала пожарных. На борьбу с огнём у них ушло полтора часа, но спасти Ferrari F40 не удалось. Люди при этом не пострадали.

  • Пожар произошёл на платной трассе Хаконэ в префектуре Конагава. The Drive уточняет, что в силу своей конфигу­рации изобилующая поворотами дорога является одной из наиболее популярных у любителей активного вождения японских трасс.

  • Ferrari F40 была представлена в 1987 году и считается последней моделью, конструкцию которой одобрил лично Энцо Феррари. Производили суперкар до 1992 года. Компания выпустила 1315 купе, хотя изначально планиро­валось собрать только 400 — к увеличе­нию тиража Ferrari подтолкнула популярность модели.

  • Ferrari F40 оснащалась 2,9-литровым V8, развивающим 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента, и была способна ускориться до 100 км/ч за 3,7 секунды при максимальной скорости 324 км/ч. На аукционах цена хорошо сохранив­шихся машин порой превышает полтора миллиона долларов, а самый успешный экземпляр гоночного варианта Ferrari F40 продали в 2019 году за 4,84 миллиона евро, то есть дороже 433 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Доводилось тушить загоревшийся автомобиль?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение