Ferrari 812 Superfast превратился в уникальный суперкар Omologata

Внешность с явным влиянием винтажных Ferrari суперкару создали с нуля из новых алюми­ниевых панелей. Суперкар получил раздутые колёсные арки, иную решётку радиатора с новыми воздухо­заборниками перед капотом, огромный диффузор и панель с тремя горизонталь­ными прорезями вместо заднего стекла. «Ливрея» для кузова также разработана оригинальная.

Трансформации интерьера также призваны отражать историческое наследие бренда: салон оформлен полностью в чёрном цвете за исключе­нием обивки сидений, которые обтянуты синей кожей и джинсовой тканью и снабжены четырёх­точечными ремнями безопасности. Кроме того, в отделке использо­ваны карбон и металл, поверх­ности которого придали «потрескав­шийся» эффект.

О доработках ходовой части и силового агрегата не сообщается: вероятно, изменениям они не подвергались. Ferrari 812 Superfast штатно комплектуется 12-цилинд ­ровым мотором объёмом 6,5 литра, который развивает 800 л.с. и 718 Нм.

Двигатель в паре с семиступенчатым «роботом» разгоняет купе до 100 км/ч за 2,9 секунды и далее до 340 км/ч, что позволяет производителю считать модель самым быстрым передне­моторным Ferrari в истории.

Купе Omologata построено для заказчика из Европы, имя которого не раскрывается. Неизвестна и стоимость проекта.