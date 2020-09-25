Ferrari 812 Superfast превратился в уникальный суперкар Omologata
Дмитрий Елизаров
Компания Ferrari представила уникальный суперкар Omologata, построенный на базе модели Ferrari 812 Superfast. Над машиной подразделение Ferrari Special Projects работало два года. Кузов унаследовал от донора в неизменном виде только переднюю оптику и лобовое стекло.
Внешность с явным влиянием винтажных Ferrari суперкару создали с нуля из новых алюминиевых панелей. Суперкар получил раздутые колёсные арки, иную решётку радиатора с новыми воздухозаборниками перед капотом, огромный диффузор и панель с тремя горизонтальными прорезями вместо заднего стекла. «Ливрея» для кузова также разработана оригинальная.
Трансформации интерьера также призваны отражать историческое наследие бренда: салон оформлен полностью в чёрном цвете за исключением обивки сидений, которые обтянуты синей кожей и джинсовой тканью и снабжены четырёхточечными ремнями безопасности. Кроме того, в отделке использованы карбон и металл, поверхности которого придали «потрескавшийся» эффект.
О доработках ходовой части и силового агрегата не сообщается: вероятно, изменениям они не подвергались. Ferrari 812 Superfast штатно комплектуется
12-цилиндровым мотором объёмом 6,5 литра, который развивает 800 л.с. и 718 Нм.
Двигатель в паре с семиступенчатым «роботом» разгоняет купе до
100 км/чза 2,9 секунды и далее до 340 км/ч,что позволяет производителю считать модель самым быстрым переднемоторным Ferrari в истории.
Купе Omologata построено для заказчика из Европы, имя которого не раскрывается. Неизвестна и стоимость проекта.
На прошлой неделе был рассекречен ещё один ретропроект на базе суперкара Ferrari — купе Aero 3, построенное ателье Carrozzeria Touring Superleggera. Его внешность продиктована двухдверными «стримлайнерами»
30-хгодов прошлого века. Суперкар выпустят очень малым тиражом.