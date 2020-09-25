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Ferrari 812 Superfast превратился в уникальный суперкар Omologata

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Дмитрий Елизаров

Компания Ferrari представила уникальный суперкар Omologata, построенный на базе модели Ferrari 812 Superfast. Над машиной подраз­деление Ferrari Special Projects работало два года. Кузов унаследовал от донора в неизменном виде только переднюю оптику и лобовое стекло.

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  • Внешность с явным влиянием винтажных Ferrari суперкару создали с нуля из новых алюми­ниевых панелей. Суперкар получил раздутые колёсные арки, иную решётку радиатора с новыми воздухо­заборниками перед капотом, огромный диффузор и панель с тремя горизонталь­ными прорезями вместо заднего стекла. «Ливрея» для кузова также разработана оригинальная.

  • Трансформации интерьера также призваны отражать историческое наследие бренда: салон оформлен полностью в чёрном цвете за исключе­нием обивки сидений, которые обтянуты синей кожей и джинсовой тканью и снабжены четырёх­точечными ремнями безопасности. Кроме того, в отделке использо­ваны карбон и металл, поверх­ности которого придали «потрескав­шийся» эффект.

  • О доработках ходовой части и силового агрегата не сообщается: вероятно, изменениям они не подвергались. Ferrari 812 Superfast штатно комплектуется 12-цилинд­ровым мотором объёмом 6,5 литра, который развивает 800 л.с. и 718 Нм. 

  • Двигатель в паре с семиступенчатым «роботом» разгоняет купе до 100 км/ч за 2,9 секунды и далее до 340 км/ч, что позволяет производителю считать модель самым быстрым передне­моторным Ferrari в истории.

  • Купе Omologata построено для заказчика из Европы, имя которого не раскрывается. Неизвестна и стоимость проекта.

  • На прошлой неделе был рассекречен ещё один ретропроект на базе суперкара Ferrari — купе Aero 3, построенное ателье Carrozzeria Touring Superleggera. Его внешность продиктована двух­дверными «стрим­лайнерами» 30-х годов прошлого века. Суперкар выпустят очень малым тиражом.

Получилось у Ferrari, как считаете?

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