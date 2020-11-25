Ferrari представила гоночный суперкар 488 GT Modificata с 700-сильным мотором
Кирилл Малышев
Компания Ferrari представила особую версию суперкара Ferrari 488 с приставкой GT Modificata. Опробовать её на дорогах общего пользования нельзя — машина предназначена только для трека.
Мощность V-образной «восьмёрки» достигает 700 л.с. Коробку передач можно заказать с разными передаточными числами. Сцепление — с карбоновыми дисками. Подвеску 488 Modificata позаимствовала у версии GTE, а тормоза — у GT3.
Переработанный аэродинамический обвес за счёт повышенной прижимной силы делает Ferrari 488 Modificata очень быстрой в поворотах. Так, на скорости
230 км/чна кузов давит сверху тонна. Крыша сделана из алюминия, а почти все остальные кузовные детали — углепластиковые.
В салоне два «ковша», но пассажир должен быть подготовлен к колоссальным перегрузкам. В комплектацию входит комплекс
V-Boxдля записи телеметрии с возможностью копирования данных на флешку.
Тираж модели не сообщается. Её предложат только членам клуба Ferrari Competizioni GT или участникам спортивных мероприятий Ferrari последних лет. На 2021 год уже анонсирована программа из как минимум пяти гонок.
Предыдущей новинкой марки стала открытая версия флагмана SF90 Stradale. Тысячесильный спайдер разменивает сотню за 2,5 секунды и претендует на звание самого быстрого открытого автомобиля планеты. В качестве опции предусмотрен пакет, позволяющий уменьшить массу автомобиля на 21 килограмм за счёт компонентов из титана и углепластика.