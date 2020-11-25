Ничего необычного, просто водитель внедорожника едет по Чикаго на трёх колёсах. Видео

Ferrari представила гоночный суперкар 488 GT Modificata с 700-сильным мотором

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Кирилл Малышев

Компания Ferrari представила особую версию суперкара Ferrari 488 с приставкой GT Modificata. Опробовать её на дорогах общего пользо­вания нельзя — машина предназ­начена только для трека.

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  • Мощность V-образной «восьмёрки» достигает 700 л.с. Коробку передач можно заказать с разными пере­даточными числами. Сцепление — с карбоно­выми дисками. Подвеску 488 Modificata позаим­ствовала у версии GTE, а тормоза — у GT3.

  • Переработанный аэродинами­ческий обвес за счёт повышенной прижимной силы делает Ferrari 488 Modificata очень быстрой в поворотах. Так, на скорости 230 км/ч на кузов давит сверху тонна. Крыша сделана из алюминия, а почти все остальные кузовные детали — углепластиковые.

  • В салоне два «ковша», но пассажир должен быть подготов­лен к колоссальным перегрузкам. В комп­лектацию входит комплекс V-Box для записи теле­метрии с возмож­ностью копиро­вания данных на флешку. 

  • Тираж модели не сообщается. Её предложат только членам клуба Ferrari Competizioni GT или участникам спортивных меро­приятий Ferrari последних лет. На 2021 год уже анонсиро­вана программа из как минимум пяти гонок.

  • Предыдущей новинкой марки стала открытая версия флагмана SF90 Stradale. Тысяче­сильный спайдер размени­вает сотню за 2,5 секунды и претендует на звание самого быстрого открытого автомобиля планеты. В качестве опции преду­смотрен пакет, позволяющий уменьшить массу авто­мобиля на 21 кило­грамм за счёт компонентов из титана и углепластика.

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