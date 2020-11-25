Ferrari представила гоночный суперкар 488 GT Modificata с 700-сильным мотором

Мощность V-образной «восьмёрки» достигает 700 л.с. Коробку передач можно заказать с разными пере­даточными числами. Сцепление — с карбоно­выми дисками. Подвеску 488 Modificata позаим­ствовала у версии GTE, а тормоза — у GT3.

Переработанный аэродинами­ческий обвес за счёт повышенной прижимной силы делает Ferrari 488 Modificata очень быстрой в поворотах. Так, на скорости 230 км/ч на кузов давит сверху тонна. Крыша сделана из алюминия, а почти все остальные кузовные детали — углепластиковые.

В салоне два «ковша», но пассажир должен быть подготов­лен к колоссальным перегрузкам. В комп­лектацию входит комплекс V-Box для записи теле­метрии с возмож­ностью копиро­вания данных на флешку.

Тираж модели не сообщается. Её предложат только членам клуба Ferrari Competizioni GT или участникам спортивных меро­приятий Ferrari последних лет. На 2021 год уже анонсиро­вана программа из как минимум пяти гонок.