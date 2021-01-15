Автомойщик разбил Ferrari известного футболиста ценой 26 миллионов рублей

После сильных дождей, прошедших в Генуе, Маркетти решил помыть авто­мобиль, для чего отогнал его на соответ­ствующее предприятие. Он попросил сотрудников автомойки по завер­шении работ доставить суперкар к зданию спортивного клуба и оставил им ключи от Ferrari, а сам отправился на тренировку.

Севший за руль работник, по предваритель­ному заключению, просто не справился с управлением — автомобиль врезался в отбойник и рикошетом зацепил ещё пять машин. Издание сообщает, что у Ferrari серьёзно повреждены передняя часть кузова и подвеска. Подлежит ли суперкар восстанов­лению, не уточняется, полиция своего вердикта тоже пока не вынесла.

Сам Маркетти в своём аккаунте в инстаграм заявил, что главное в этой ситуации — что никто не пострадал. Впрочем, пострадает ли кошелёк автомойщика, покажет время.