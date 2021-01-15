Автомойщик разбил Ferrari известного футболиста ценой 26 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
Голкипер итальянского клуба «Дженоа» Федерико Маркетти лишился своей Ferrari 812 Superfast в результате ДТП по вине сотрудника автомойки. Как сообщает издание ESPN, в аварии пострадали ещё пять автомобилей. Примерная стоимость суперкара — 300 тысяч евро (360 тысяч долларов или более 26 миллионов рублей), масштабы повреждений пока неизвестны.
The Genoa goalkeeper Federico Marchetti left fuming after £300k Ferrari 812 Superfast smashed up by car wash worker while training— Lilian Chan (@bestgug) January 12, 2021
It also struck five parked cars in the smash
The 812 Superfast is Ferrari's most powerful sports car ever built.
It has a top speed of over 211mph. pic.twitter.com/RgFDhAHLvF
После сильных дождей, прошедших в Генуе, Маркетти решил помыть автомобиль, для чего отогнал его на соответствующее предприятие. Он попросил сотрудников автомойки по завершении работ доставить суперкар к зданию спортивного клуба и оставил им ключи от Ferrari, а сам отправился на тренировку.
Севший за руль работник, по предварительному заключению, просто не справился с управлением — автомобиль врезался в отбойник и рикошетом зацепил ещё пять машин. Издание сообщает, что у Ferrari серьёзно повреждены передняя часть кузова и подвеска. Подлежит ли суперкар восстановлению, не уточняется, полиция своего вердикта тоже пока не вынесла.
Сам Маркетти в своём аккаунте в инстаграм заявил, что главное в этой ситуации — что никто не пострадал. Впрочем, пострадает ли кошелёк автомойщика, покажет время.
В конце прошлого года в дорожной аварии был повреждён другой суперкар — Lamborghini Aventador SV, однако виновник ДТП, которое произошло на одной из дорог Манчестера, оперативно покинул место происшествия, и найти его не удалось.