Toyota представила новый супергибрид для «24 часов Ле-Мана»

Автомойщик разбил Ferrari известного футболиста ценой 26 миллионов рублей

Новости

Дмитрий Елизаров

Голкипер итальянского клуба «Дженоа» Федерико Маркетти лишился своей Ferrari 812 Superfast в результате ДТП по вине сотрудника автомойки. Как сообщает издание ESPN, в аварии пострадали ещё пять автомо­билей. Примерная стоимость суперкара — 300 тысяч евро (360 тысяч долларов или более 26 миллионов рублей), масштабы повреждений пока неизвестны.

  • После сильных дождей, прошедших в Генуе, Маркетти решил помыть авто­мобиль, для чего отогнал его на соответ­ствующее предприятие. Он попросил сотрудников автомойки по завер­шении работ доставить суперкар к зданию спортивного клуба и оставил им ключи от Ferrari, а сам отправился на тренировку.

  • Севший за руль работник, по предваритель­ному заключению, просто не справился с управлением — автомобиль врезался в отбойник и рикошетом зацепил ещё пять машин. Издание сообщает, что у Ferrari серьёзно повреждены передняя часть кузова и подвеска. Подлежит ли суперкар восстанов­лению, не уточняется, полиция своего вердикта тоже пока не вынесла.

  • Сам Маркетти в своём аккаунте в инстаграм заявил, что главное в этой ситуации — что никто не пострадал. Впрочем, пострадает ли кошелёк автомойщика, покажет время.

  • В конце прошлого года в дорожной аварии был повреждён другой суперкар — Lamborghini Aventador SV, однако виновник ДТП, которое произошло на одной из дорог Манчестера, оперативно покинул место происше­ствия, и найти его не удалось.

Как считаете, как поступит футболист?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение