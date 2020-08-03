На продажу выставлен шикарный лимузин Ferrari с дверями типа «крыло чайки»

Суперкар находился на территории Велико­британии, но в 2012 году его вывезли в Австралию, где модифи­цировали странным образом. Новый владелец по имени Скотт Маршалл разрезал купе пополам и превратил его в лимузин для восьмерых пассажиров.

Для трансформации были использованы алюми­ниевые секции для удлинения кузова и стекло­пластиковые панели центральной части кузова для снижения массы. Несмотря на это, полностью готовый авто­мобиль со всем оснащением потяжелел на тонну по сравнению со стандартным суперкупе.

Высокая масса объясняется также подъёмными дверями типа «крыло чайки», пневмати­ческой подвеской, дополни­тельными креслами, двумя теле­визорами и мини-баром.

Безнаддувный двигатель V8 объёмом 3,6 литра (400 л.с. и 373 Нм) остался стандартным, а шести­ступенчатая механи­ческая коробка передач была заменена на «автомат» от Subaru Legacy GT для большего комфорта пассажиров.