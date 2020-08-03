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На продажу выставлен шикарный лимузин Ferrari с дверями типа «крыло чайки»

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Артём Шахнович

Нового владельца ищет лимузин на базе суперкара Ferrari 360 Modena. Автомобиль выставлен на продажу на австра­лийском портале CarSales по цене 399 999 австралийских или 285 000 американских долларов (около 20 миллионов рублей).

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  • Суперкар находился на территории Велико­британии, но в 2012 году его вывезли в Австралию, где модифи­цировали странным образом. Новый владелец по имени Скотт Маршалл разрезал купе пополам и превратил его в лимузин для восьмерых пассажиров.

  • Для трансформации были использованы алюми­ниевые секции для удлинения кузова и стекло­пластиковые панели центральной части кузова для снижения массы. Несмотря на это, полностью готовый авто­мобиль со всем оснащением потяжелел на тонну по сравнению со стандартным суперкупе.

  • Высокая масса объясняется также подъёмными дверями типа «крыло чайки», пневмати­ческой подвеской, дополни­тельными креслами, двумя теле­визорами и мини-баром.

  • Безнаддувный двигатель V8 объёмом 3,6 литра (400 л.с. и 373 Нм) остался стандартным, а шести­ступенчатая механи­ческая коробка передач была заменена на «автомат» от Subaru Legacy GT для большего комфорта пассажиров. 

  • Серийный Ferrari 360 Modena способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд и имеет максимальную скорость 295 км/ч. Какой динамикой обладает более тяжёлый лимузин, не сообщается.

Как вам идея лимо-суперкара?

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