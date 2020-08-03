На продажу выставлен шикарный лимузин Ferrari с дверями типа «крыло чайки»
Артём Шахнович
Нового владельца ищет лимузин на базе суперкара Ferrari 360 Modena. Автомобиль выставлен на продажу на австралийском портале CarSales по цене 399 999 австралийских или 285 000 американских долларов (около 20 миллионов рублей).
Суперкар находился на территории Великобритании, но в 2012 году его вывезли в Австралию, где модифицировали странным образом. Новый владелец по имени Скотт Маршалл разрезал купе пополам и превратил его в лимузин для восьмерых пассажиров.
Для трансформации были использованы алюминиевые секции для удлинения кузова и стеклопластиковые панели центральной части кузова для снижения массы. Несмотря на это, полностью готовый автомобиль со всем оснащением потяжелел на тонну по сравнению со стандартным суперкупе.
Высокая масса объясняется также подъёмными дверями типа «крыло чайки», пневматической подвеской, дополнительными креслами, двумя телевизорами и мини-баром.
Безнаддувный двигатель V8 объёмом 3,6 литра (400 л.с. и 373 Нм) остался стандартным, а шестиступенчатая механическая коробка передач была заменена на «автомат» от Subaru Legacy GT для большего комфорта пассажиров.
Серийный Ferrari 360 Modena способен разгоняться до
100 км/чменее чем за 5 секунд и имеет максимальную скорость 295 км/ч.Какой динамикой обладает более тяжёлый лимузин, не сообщается.