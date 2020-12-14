Коллекционную копию Ferrari 1967 года оценили в 100 тысяч рублей
Дмитрий Елизаров
Фирма Amalgam из Бристоля представила масштабную копию гоночной Ferrari 330 P4 Le Mans, участвовавшей в историческом противостоянии с Ford — эта история показана в кинофильме «Ford против Ferrari». Как пишет Cavallino, модель отличается уникальной детализацией (воспроизведены все последствия гонки) и внушительной ценой — 1358 долларов, то есть примерный эквивалент 100 тысяч рублей.
Планируемый тираж копии в масштабе 1:18 составит всего 100 экземпляров. Каждый из них будет расписан специалистами Amalgam вручную. Для формирования рисунка, наносимого на кузов модели, использовались как данные цифрового сканирования единственного уцелевшего болида этого образца, так и архивные изображения. Точность детализации подтверждена историческим подразделением Ferrari, специалисты которого смогли изучить прототипы модели.
Рисунок воспроизводит внешний вид Ferrari 330 P4 Le Mans в том виде, в каком спорткар пересёк финишную отметку гонки в Ле-Мане в 1967 году. Учтены повреждения и сколы, полученные в ходе гонки, и даже такие мелочи, как пятна масла и грязь.
Каждая модель будет поставляться в специальном ящике для переноски с защитным чехлом. Кроме того, для каждого миниатюрного спорткара создадут небольшую выставочную «витрину», а в комплект поставки войдут сертификат подлинности, буклет с описанием истории модели и металлическая табличка с её названием, а также плакат, изображающий спорткар на финише знаменитой гонки.
Выпуском масштабных моделей своих автомобилей порой занимаются и автопроизводители. К примеру, Bentley летом этого года показала копию купе Continental GT, на изготовление которой уходит около 300 часов. Стоит такая «игрушка» 9200 долларов.