Коллекционную копию Ferrari 1967 года оценили в 100 тысяч рублей

Планируемый тираж копии в масштабе 1:18 составит всего 100 экзем­пляров. Каждый из них будет расписан специ­алистами Amalgam вручную. Для формиро­вания рисунка, наносимого на кузов модели, использо­вались как данные цифрового сканиро­вания един­ственного уцелевшего болида этого образца, так и архивные изобра­жения. Точность детализации подтверж­дена историческим подразде­лением Ferrari, специалисты которого смогли изучить прототипы модели.

Рисунок воспроизводит внешний вид Ferrari 330 P4 Le Mans в том виде, в каком спорткар пересёк финишную отметку гонки в Ле-Мане в 1967 году. Учтены повреждения и сколы, полученные в ходе гонки, и даже такие мелочи, как пятна масла и грязь.

Каждая модель будет поставляться в специальном ящике для переноски с защитным чехлом. Кроме того, для каждого миниатюрного спорткара создадут небольшую выставочную «витрину», а в комплект поставки войдут сертификат подлин­ности, буклет с описанием истории модели и металли­ческая табличка с её названием, а также плакат, изображающий спорткар на финише знаменитой гонки.