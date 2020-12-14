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Коллекционную копию Ferrari 1967 года оценили в 100 тысяч рублей

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Дмитрий Елизаров

Фирма Amalgam из Бристоля представила масштабную копию гоночной Ferrari 330 P4 Le Mans, участво­вавшей в историческом противо­стоянии с Ford — эта история показана в кинофильме «Ford против Ferrari». Как пишет Cavallino, модель отличается уникальной детали­зацией (воспроиз­ведены все последствия гонки) и внушительной ценой — 1358 долларов, то есть примерный эквивалент 100 тысяч рублей.

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  • Планируемый тираж копии в масштабе 1:18 составит всего 100 экзем­пляров. Каждый из них будет расписан специ­алистами Amalgam вручную. Для формиро­вания рисунка, наносимого на кузов модели, использо­вались как данные цифрового сканиро­вания един­ственного уцелевшего болида этого образца, так и архивные изобра­жения. Точность детализации подтверж­дена историческим подразде­лением Ferrari, специалисты которого смогли изучить прототипы модели.

  • Рисунок воспроизводит внешний вид Ferrari 330 P4 Le Mans в том виде, в каком спорткар пересёк финишную отметку гонки в Ле-Мане в 1967 году. Учтены повреждения и сколы, полученные в ходе гонки, и даже такие мелочи, как пятна масла и грязь.

  • Каждая модель будет поставляться в специальном ящике для переноски с защитным чехлом. Кроме того, для каждого миниатюрного спорткара создадут небольшую выставочную «витрину», а в комплект поставки войдут сертификат подлин­ности, буклет с описанием истории модели и металли­ческая табличка с её названием, а также плакат, изображающий спорткар на финише знаменитой гонки.

  • Выпуском масштабных моделей своих автомобилей порой занимаются и автопроиз­водители. К примеру, Bentley летом этого года показала копию купе Continental GT, на изготов­ление которой уходит около 300 часов. Стоит такая «игрушка» 9200 долларов.

Коллекционная модель или настоящий автомобиль за те же деньги?

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