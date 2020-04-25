Ferrari, гонявшаяся за мафиози, ищет нового владельца

Оба Ferrari 250 GTE оснащались сиреной на крыше, скромными наклейками на боковинах и полицейской рацией. Двигатель был стандартным: трёхлитровый V12 развивал 240 л.с. и разгонял автомобиль до 230 км/ч.

Четырёхместные купе заступили на службу в полицию Рима в 1963 году для участия в погонях за нарушителями и местной мафией. Для этого четыре лучших сотрудника прошли в Маранелло курсы водитель­ского мастерства. Однако одну машину разбили под списание всего через несколько недель после получения.