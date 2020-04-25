Ferrari, гонявшаяся за мафиози, ищет нового владельца
Николай Андреев
Британский дилерский центр Girardo & Co выставил на продажу купе Ferrari 250 GTE 1962 года выпуска, которое служило в полиции Италии. Всего на службе стояли два купе, но только одно сохранилось до наших дней.
Оба Ferrari 250 GTE оснащались сиреной на крыше, скромными наклейками на боковинах и полицейской рацией. Двигатель был стандартным: трёхлитровый V12 развивал 240 л.с. и разгонял автомобиль до
230 км/ч.
Четырёхместные купе заступили на службу в полицию Рима в 1963 году для участия в погонях за нарушителями и местной мафией. Для этого четыре лучших сотрудника прошли в Маранелло курсы водительского мастерства. Однако одну машину разбили под списание всего через несколько недель после получения.
На оставшемся 250 GTE до 1968 года ездил офицер Армандо Спатафор — он стал легендой среди преступников, и лишь некоторые осмеливались ввязываться в погони с его участием. Ещё четыре года Ferrari использовали в различных мероприятиях, после чего машину продали.
Новые владельцы сохранили купе в оригинальном состоянии и в 1984 году позволили Армандо Спатафору участвовать в историческом ралли Coppa delle Dolomiti, где он пришёл к финишу вторым. Эта Ferrari является единственным автомобилем в Италии, которому разрешено ездить по дорогам с полицейскими спецсигналами.
Нынешний владелец обладает уникальным 250 GTE с 2015 года. У машины есть сертификат подлинности от Ferrari, который подтверждает тот факт, что автомобиль находится в заводском состоянии. Стоимость машины раскроют только потенциальному покупателю.